У Болгарії почала роботу посол Олеся Ілащук, призначена попри відсутність досвіду

Олеся Ілащук, призначена в грудні 2022 року надзвичайним і повноважним послом України в Болгарії, прибула до Софії та приступила до виконання обов’язків.

Цю інформацію "Європейській правді" підтвердив речник міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

За даними "ЄвроПравди", про початок роботи Ілащук у Болгарії також повідомили з посольства керівникам структурних підрозділів МЗС у внутрішній розсилці.

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"ЄвроПравда" розповідала, що Олеся Ілащук, яку президент Володимир Зеленський призначив послом України у Болгарії, не має досвіду роботи ані у дипломатії, ані на державних посадах і досі позиціонувалася як фахівчиня з сексології та дорогоцінних прикрас.

В МЗС пізніше заявили, що Ілащук має необхідну кваліфікацію для проходження дипломатичної служби – диплом із відзнакою за спеціальністю "Країнознавство" Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. А після оцінки кандидатури Ілащук уряд Болгарії "без зволікань" надав їй агреман, "не маючи жодних застережень щодо її роботи в Болгарії".

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, що не бачить проблеми у призначенні послом України у Болгарії Олесі Ілащук, але у майбутньому готовий звільнити її, якщо робота посла буде незадовільною.

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Більше про призначення Ілащук читайте у статті: Проблема не в сексології. Чому Зеленський має звільнити щойно призначеного посла у Болгарії.