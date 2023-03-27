В Болгарии начала работу посол Олеся Илащук, назначенная несмотря на отсутствие опыта

Олеся Илащук, назначенная в декабре 2022 года чрезвычайным и полномочным послом Украины в Болгарии, прибыла в Софию и приступила к исполнению обязанностей.

Эту информацию "Европейской правде" подтвердил представитель министерства иностранных дел Олег Николенко.

По данным "ЕвроПравды", о начале работы Илащук в Болгарии также сообщили из посольства руководителям структурных подразделений МИД во внутренней рассылке.

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В МИД позже заявили, что Илащук имеет необходимую квалификацию для прохождения дипломатической службы - диплом с отличием по специальности "Страноведение" Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича. А после оценки кандидатуры Илащук правительство Болгарии "без промедлений" предоставило ей агреман, "не имея никаких оговорок относительно ее работы в Болгарии".

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, что не видит проблемы в назначении послом Украины в Болгарии Олеси Илащук, но в будущем готов уволить ее, если работа посла будет неудовлетворительной.

О противоречивости назначения послом Олеси Илащук ЕвроПравда рассказывала в статье: Проблема не в сексологии. Почему Зеленский должен уволить только что назначенного посла в Болгарии