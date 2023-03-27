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WSJ: Росія в обмін на "Шахеди" постачає Ірану кіберзброю

"Європейська правда"Понеділок, 27 березня 2023, 18:30

В обмін на відносно дешеві та ефективні безпілотники, які застосовуються для ударів по українській інфраструктурі, Росія постачає Ірану кіберзброю, зокрема засоби для цифрового спостереження.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal.

За даними співрозмовників газети серед посадовців США й Ірану, співпраця між Москвою й Тегераном активізувалась після того, як останній погодився надати, окрім дронів, також ракети малої дальності й танкові та артилерійські снаряди.

"Російська влада вирішила, що вигоди від поглиблення військових відносин з Іраном переважають будь-які недоліки", – йдеться в матеріалі.

Іран прагне отримати кібердопомогу, а також, за словами співрозмовників WSJ, десятки елітних російських ударних вертольотів і реактивних винищувачів та допомогу в реалізації своєї ракетної програми дальньої дії.

За даними The Wall Street Journal, ключовим постачальником кіберпослуг Ірану є російська компанія "Протей", яка має контракти з міністерством оборони РФ.

Серед іншого, з початку повномасштабної війни в Україні Росія надала Ірану засоби стеження за зв'язком, а також пристрої для підслуховування, сучасні фотоапарати й детектори брехні. Йдеться і про програмне забезпечення, яке дозволить іранській владі зламувати телефони дисидентів і політичних противників.

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Іран тривалий час працював над розвитком своєї кіберзброї, а іранські урядові хакери здійснюють кампанії з дезінформації та завдають ударів по інфраструктурі в країнах-суперниках, як-то США і Саудівська Аравія.

Як відомо, Росія з літа 2022 року використовує в Україні безпілотники іранського виробництва Shahed, які називає власними розробками "Герань". Попри твердження Києва й Заходу Іран не раз заперечував, що допомагає РФ зброєю – але вже визнавав, що передавав дрони до початку повномасштабного вторгнення.

Відтоді США та інші західні країни послідовно запроваджують санкції проти іранських компаній і людей, причетних до виробництва безпілотників і надання їх Росії.

Теми: РосіяІранкібербезпекабезпілотники
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