WSJ: Росія в обмін на "Шахеди" постачає Ірану кіберзброю
В обмін на відносно дешеві та ефективні безпілотники, які застосовуються для ударів по українській інфраструктурі, Росія постачає Ірану кіберзброю, зокрема засоби для цифрового спостереження.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal.
За даними співрозмовників газети серед посадовців США й Ірану, співпраця між Москвою й Тегераном активізувалась після того, як останній погодився надати, окрім дронів, також ракети малої дальності й танкові та артилерійські снаряди.
"Російська влада вирішила, що вигоди від поглиблення військових відносин з Іраном переважають будь-які недоліки", – йдеться в матеріалі.
Іран прагне отримати кібердопомогу, а також, за словами співрозмовників WSJ, десятки елітних російських ударних вертольотів і реактивних винищувачів та допомогу в реалізації своєї ракетної програми дальньої дії.
За даними The Wall Street Journal, ключовим постачальником кіберпослуг Ірану є російська компанія "Протей", яка має контракти з міністерством оборони РФ.
Серед іншого, з початку повномасштабної війни в Україні Росія надала Ірану засоби стеження за зв'язком, а також пристрої для підслуховування, сучасні фотоапарати й детектори брехні. Йдеться і про програмне забезпечення, яке дозволить іранській владі зламувати телефони дисидентів і політичних противників.
Іран тривалий час працював над розвитком своєї кіберзброї, а іранські урядові хакери здійснюють кампанії з дезінформації та завдають ударів по інфраструктурі в країнах-суперниках, як-то США і Саудівська Аравія.
Як відомо, Росія з літа 2022 року використовує в Україні безпілотники іранського виробництва Shahed, які називає власними розробками "Герань". Попри твердження Києва й Заходу Іран не раз заперечував, що допомагає РФ зброєю – але вже визнавав, що передавав дрони до початку повномасштабного вторгнення.
Відтоді США та інші західні країни послідовно запроваджують санкції проти іранських компаній і людей, причетних до виробництва безпілотників і надання їх Росії.