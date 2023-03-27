WSJ: Россия в обмен на "Шахеды" поставляет Ирану кибероружие

В обмен на относительно дешевые и эффективные беспилотники, которые применяются для ударов по украинской инфраструктуре, Россия поставляет Ирану кибероружие, в частности средства для цифрового наблюдения.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

По данным собеседников газеты среди чиновников США и Ирана, сотрудничество между Москвой и Тегераном активизировалось после того, как последний согласился предоставить, кроме дронов, также ракеты малой дальности и танковые и артиллерийские снаряды.

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"Российские власти решили, что выгоды от углубления военных отношений с Ираном перевешивают любые недостатки", - говорится в материале.

Иран стремится получить киберпомощь, а также, по словам собеседников WSJ, десятки элитных российских ударных вертолетов и реактивных истребителей и помощь в реализации своей ракетной программы дальнего действия.

По данным The Wall Street Journal, ключевым поставщиком киберуслуг Ирана является российская компания "Протей", которая имеет контракты с министерством обороны РФ.

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Среди прочего, с начала полномасштабной войны в Украине Россия предоставила Ирану средства слежения за связью, а также устройства для подслушивания, современные фотоаппараты и детекторы лжи. Речь идет и о программном обеспечении, которое позволит иранским властям взламывать телефоны диссидентов и политических противников.

Иран длительное время работал над развитием своего кибероружия, а иранские правительственные хакеры осуществляют кампании по дезинформации и наносят удары по инфраструктуре в странах-соперниках, таких как США и Саудовская Аравия.

Как известно, Россия с лета 2022 года использует в Украине беспилотники иранского производства Shahed, которые называет собственными разработками "Герань". Несмотря на утверждения Киева и Запада, Иран не раз отрицал, что помогает РФ оружием - но уже признавал, что передавал дроны до начала полномасштабного вторжения.

С тех пор США и другие западные страны последовательно вводят санкции против иранских компаний и людей, причастных к производству беспилотников и предоставлению их России.