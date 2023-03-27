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Орбан заблокував важливу для ЄС угоду щодо міграції через положення про гендерну рівність - ЗМІ

"Європейська правда"Понеділок, 27 березня 2023, 18:49

Спроба Єврокомісії контролювати кількість мігрантів в ЄС наштовхнулася на спротив Угорщини – прем’єр Віктор Орбан не погодився з положеннями про гендерну рівність у відповідній угоді.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Financial Times.

ЄС уклав угоду з 79 країнами, що розвиваються, яка передбачає прийняття назад громадян, депортованих з Євросоюзу після відмови у наданні притулку. За даними ЄС, щороку понад 300 000 людей отримують наказ повернутися на батьківщину, але лише п'ята частина з них робить це.

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На зустрічі лідерів ЄС минулого тижня Орбан чітко дав зрозуміти, що не підпише довгоочікувану угоду, яка, за словами президентки Єврокомісії, допоможе зменшити кількість мігрантів в союзі.

"Він заперечує проти положень про гендерну рівність", - сказав чиновник ЄС на умовах анонімності. Угода, яка регулює відносини з 79 країнами Організації африканських, карибських і тихоокеанських держав, містить часті посилання на рівні можливості та боротьбу з дискримінацією.

"Сторони повинні систематично просувати гендерну перспективу і забезпечувати, щоб гендерна рівність була інтегрована в усі напрямки політики", - йдеться в документі.

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"Вони зобов'язуються боротися з усіма формами расизму, расової дискримінації, ксенофобії та пов'язаної з ними нетерпимості, а також з усіма формами насильства і дискримінації, включаючи всі випадки пропаганди ненависті", – також сказано в угоді.

Балаш Орбан, політичний директор угорського прем'єра, заявив, що Будапешт погодиться на угоду лише за умови, що мова буде "скоригована".

Орбан позиціонує себе як захисник традиційних цінностей і виступає проти надання меншинам більшого права голосу та заборони мови ворожнечі.

Тимчасове застосування угоди закінчується в червні, що залишить обумовлені нею відносини в "правовому вакуумі", якщо вона не буде доопрацьована, сказав чиновник ЄС.

Це також може призвести до скорочення торговельних зв'язків і фінансування країн-партнерів, оскільки Європейський інвестиційний банк покладається на цю угоду при наданні кредитів.

Нагадаємо, міністр юстиції Угорщини Юдіт Варга заявила, що Будапешт буде боротися в Суді ЄС, щоб захистити закон про освіту, який, на думку Брюсселя, дискримінує людей за ознакою сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності.

Теми: ОрбанЄСміграціягендер
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