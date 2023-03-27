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Орбан заблокировал важное для ЕС соглашение по миграции из-за положения о гендерном равенстве - СМИ

"Европейская правда"Понедельник, 27 марта 2023, 18:49

Попытка Еврокомиссии контролировать количество мигрантов в ЕС натолкнулась на сопротивление Венгрии - премьер Виктор Орбан не согласился с положениями о гендерном равенстве в соответствующем соглашении.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Financial Times.

ЕС заключил соглашение с 79 развивающимися странами, которое предусматривает принятие обратно граждан, депортированных из Евросоюза после отказа в предоставлении убежища. По данным ЕС, каждый год более 300 000 человек получают приказ вернуться на родину, но лишь пятая часть из них делает это.

На встрече лидеров ЕС на прошлой неделе Орбан четко дал понять, что не подпишет долгожданное соглашение, которое, по словам президента Еврокомиссии, поможет уменьшить количество мигрантов в блоке.

"Он возражает против положений о гендерном равенстве", - сказал чиновник ЕС на условиях анонимности. Соглашение, которое регулирует отношения с 79 странами Организации африканских, карибских и тихоокеанских государств, содержит частые ссылки на равные возможности и борьбу с дискриминацией.

"Стороны должны систематически продвигать гендерную перспективу и обеспечивать, чтобы гендерное равенство было интегрировано во все направления политики", - говорится в документе.

"Они обязуются бороться со всеми формами расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, а также со всеми формами насилия и дискриминации, включая все случаи пропаганды ненависти", - также сказано в соглашении.

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Балаш Орбан, политический директор венгерского премьера, заявил, что Будапешт согласится на соглашение только при условии, что язык будет "скорректирован".

Орбан позиционирует себя как защитник традиционных ценностей и выступает против предоставления меньшинствам большего права голоса и запрета языка вражды.

Временное применение соглашения истекает в июне, что оставит обусловленные им отношения в "правовом вакууме", если оно не будет доработано, сказал чиновник ЕС.

Это также может привести к сокращению торговых связей и финансирования стран-партнеров, поскольку Европейский инвестиционный банк полагается на это соглашение при предоставлении кредитов.

Напомним, министр юстиции Венгрии Юдит Варга заявила, что Будапешт будет бороться в Суде ЕС, чтобы защитить закон об образовании, который, по мнению Брюсселя, дискриминирует людей по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

Темы: ОрбанЕСмиграциягендер
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