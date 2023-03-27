Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Орбан заблокировал важное для ЕС соглашение по миграции из-за положения о гендерном равенстве - СМИ

"Европейская правда"Понедельник, 27 марта 2023, 18:49

Попытка Еврокомиссии контролировать количество мигрантов в ЕС натолкнулась на сопротивление Венгрии - премьер Виктор Орбан не согласился с положениями о гендерном равенстве в соответствующем соглашении.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Financial Times.

ЕС заключил соглашение с 79 развивающимися странами, которое предусматривает принятие обратно граждан, депортированных из Евросоюза после отказа в предоставлении убежища. По данным ЕС, каждый год более 300 000 человек получают приказ вернуться на родину, но лишь пятая часть из них делает это.

Реклама:

На встрече лидеров ЕС на прошлой неделе Орбан четко дал понять, что не подпишет долгожданное соглашение, которое, по словам президента Еврокомиссии, поможет уменьшить количество мигрантов в блоке.

"Он возражает против положений о гендерном равенстве", - сказал чиновник ЕС на условиях анонимности. Соглашение, которое регулирует отношения с 79 странами Организации африканских, карибских и тихоокеанских государств, содержит частые ссылки на равные возможности и борьбу с дискриминацией.

"Стороны должны систематически продвигать гендерную перспективу и обеспечивать, чтобы гендерное равенство было интегрировано во все направления политики", - говорится в документе.

ВИДЕО ДНЯ

"Они обязуются бороться со всеми формами расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, а также со всеми формами насилия и дискриминации, включая все случаи пропаганды ненависти", - также сказано в соглашении.

Балаш Орбан, политический директор венгерского премьера, заявил, что Будапешт согласится на соглашение только при условии, что язык будет "скорректирован".

Орбан позиционирует себя как защитник традиционных ценностей и выступает против предоставления меньшинствам большего права голоса и запрета языка вражды.

Временное применение соглашения истекает в июне, что оставит обусловленные им отношения в "правовом вакууме", если оно не будет доработано, сказал чиновник ЕС.

Это также может привести к сокращению торговых связей и финансирования стран-партнеров, поскольку Европейский инвестиционный банк полагается на это соглашение при предоставлении кредитов.

Напомним, министр юстиции Венгрии Юдит Варга заявила, что Будапешт будет бороться в Суде ЕС, чтобы защитить закон об образовании, который, по мнению Брюсселя, дискриминирует людей по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

Темы: ОрбанЕСмиграциягендер
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 19 погибших и 108 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Орбан
Орбан упрекнул Запад касательно Украины: Украинцы умирают, а мы их финансируем
В Будапеште появилось граффити "Стреляй в Орбана"
Орбан призвал к переговорам с Путиным и повторил бред о войне до последнего украинца
Последние новости
13:03
Воздушные силы прокомментировали "объект" над Польшей: Знак для партнеров – усилить Украину
13:01
НБУ смягчил валютные ограничения для населения и бизнеса
13:00
Польские службы отреагировали немедленно на "неизвестный объект" с территории Украины - Минобороны
12:36
В 2023 году объемы закупок через Prozorro достигли 480 миллиардов
12:27
Атака РФ 29 декабря: в Польше сообщили о "неизвестном объекте", залетевшем из Украины
12:16
Массированная атака по Украине стоила России не менее 1,27 миллиарда долларов
12:12
Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия
12:10
Джипси Бланшар вышла из тюрьмы: история девушки из США, которая заказала убийство матери после лет пыток
12:08
В Киеве тепло, вода и газ поставляются в штатном режиме - КГГА
11:51
В Киеве перекрыли движение транспорта на некоторых участках: ликвидируют последствия ракетной атаки
Все новости...
Реклама: