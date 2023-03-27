Орбан заблокировал важное для ЕС соглашение по миграции из-за положения о гендерном равенстве - СМИ

Попытка Еврокомиссии контролировать количество мигрантов в ЕС натолкнулась на сопротивление Венгрии - премьер Виктор Орбан не согласился с положениями о гендерном равенстве в соответствующем соглашении.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Financial Times.

ЕС заключил соглашение с 79 развивающимися странами, которое предусматривает принятие обратно граждан, депортированных из Евросоюза после отказа в предоставлении убежища. По данным ЕС, каждый год более 300 000 человек получают приказ вернуться на родину, но лишь пятая часть из них делает это.

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На встрече лидеров ЕС на прошлой неделе Орбан четко дал понять, что не подпишет долгожданное соглашение, которое, по словам президента Еврокомиссии, поможет уменьшить количество мигрантов в блоке.

"Он возражает против положений о гендерном равенстве", - сказал чиновник ЕС на условиях анонимности. Соглашение, которое регулирует отношения с 79 странами Организации африканских, карибских и тихоокеанских государств, содержит частые ссылки на равные возможности и борьбу с дискриминацией.

"Стороны должны систематически продвигать гендерную перспективу и обеспечивать, чтобы гендерное равенство было интегрировано во все направления политики", - говорится в документе.

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"Они обязуются бороться со всеми формами расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, а также со всеми формами насилия и дискриминации, включая все случаи пропаганды ненависти", - также сказано в соглашении.

Балаш Орбан, политический директор венгерского премьера, заявил, что Будапешт согласится на соглашение только при условии, что язык будет "скорректирован".

Орбан позиционирует себя как защитник традиционных ценностей и выступает против предоставления меньшинствам большего права голоса и запрета языка вражды.

Временное применение соглашения истекает в июне, что оставит обусловленные им отношения в "правовом вакууме", если оно не будет доработано, сказал чиновник ЕС.

Это также может привести к сокращению торговых связей и финансирования стран-партнеров, поскольку Европейский инвестиционный банк полагается на это соглашение при предоставлении кредитов.

Напомним, министр юстиции Венгрии Юдит Варга заявила, что Будапешт будет бороться в Суде ЕС, чтобы защитить закон об образовании, который, по мнению Брюсселя, дискриминирует людей по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности.