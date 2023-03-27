Найзапекліші бої точаться за три міста, з початку доби відбили понад 40 атак - зведення

Окупанти продовжує вдаватися до наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Джерело: повідомлення Генштабу

Деталі: В Генштабі наголосили, що найзапекліші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку. Сили оборони України протягом доби відбили 41 атаку противника на чотирьох зазначених напрямках.

За даними штабу протягом доби противник завдав 7 авіаційних та 10 ракетних ударів, здійснив більш як 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

Для ракетних ударів продовжує широко застосовувати зенітні керовані ракети С-300.

Дослівно: "На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Синьківка та Білогорівка. Здійснив артилерійські обстріли поблизу Кам’янки, Колодязного, Красного Першого, Дворічної, Западного, Куп’янська Харківської області; Стельмахівки, Невського, Білогорівки Луганської області, а також Тернів, Спірного та Виїмки Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, яке утримують наші захисники, а також в районі Іванівського Донецької області…

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На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в напрямку Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського, Невельського та Мар’їнки Донецької області, успіху не мав.

Застосував аерозольні "сльозогінні" гранати нелетальної дії в районах населених пунктів Новокалинове, Ласточкине, Первомайське та Мар’їнка. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів. Серед них - Красногорівка, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Невельське, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

На Шахтарському напрямку вогневого впливу зазнали Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка та Времівка Донецької області".

Деталі: У Генштабі повідомили, що авіація Сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також один - по зенітно-ракетному комплексу. Протягом доби наші воїни збили ворожий БпЛА типу "Орлан-10".

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління та район зосередження живої сили противника.