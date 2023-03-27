Найзапекліші бої точаться за три міста, з початку доби відбили понад 40 атак - зведення

Окупанти продовжує вдаватися до наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Джерело: повідомлення Генштабу

Деталі: В Генштабі наголосили, що найзапекліші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку. Сили оборони України протягом доби відбили 41 атаку противника на чотирьох зазначених напрямках.

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За даними штабу протягом доби противник завдав 7 авіаційних та 10 ракетних ударів, здійснив більш як 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

Для ракетних ударів продовжує широко застосовувати зенітні керовані ракети С-300.

Дослівно: "На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Синьківка та Білогорівка. Здійснив артилерійські обстріли поблизу Кам’янки, Колодязного, Красного Першого, Дворічної, Западного, Куп’янська Харківської області; Стельмахівки, Невського, Білогорівки Луганської області, а також Тернів, Спірного та Виїмки Донецької області.

ВІДЕО ДНЯ

На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, яке утримують наші захисники, а також в районі Іванівського Донецької області…

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в напрямку Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського, Невельського та Мар’їнки Донецької області, успіху не мав.

Застосував аерозольні "сльозогінні" гранати нелетальної дії в районах населених пунктів Новокалинове, Ласточкине, Первомайське та Мар’їнка. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів. Серед них - Красногорівка, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Невельське, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

На Шахтарському напрямку вогневого впливу зазнали Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка та Времівка Донецької області".

Деталі: У Генштабі повідомили, що авіація Сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також один - по зенітно-ракетному комплексу. Протягом доби наші воїни збили ворожий БпЛА типу "Орлан-10".

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління та район зосередження живої сили противника.