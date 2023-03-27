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Самые ожесточенные бои идут за три города, с начала суток отбили более 40 атак - сводка

"Украинская правда"Понедельник, 27 марта 2023, 18:50
Самые ожесточенные бои идут за три города, с начала суток отбили более 40 атак - сводка
Фото: Генштаб

Оккупанты продолжает прибегать к наступательным действиям на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Источник: сообщение Генштаба

Детали: В Генштабе отметили, что самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут, Авдеевку и Марьинку. Силы обороны Украины в течение суток отбили 41 атаку противника на четырех указанных направлениях.

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По данным штаба в течение суток противник нанес 7 авиационных и 10 ракетных ударов, совершил более 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

Для ракетных ударов продолжает широко применять зенитные управляемые ракеты С-300.

Дословно: "На Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Синьковка и Белогоровка. Осуществил артиллерийские обстрелы вблизи Каменки, Колодязного, Красного Первого, Двуречной, Западного, Купянска Харьковской области; Стельмаховки, Невского, Белогоровки Луганской области, а также Тернов, Спирного и Выемки Донецкой области.

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На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, который удерживают наши защитники, а также в районе Ивановского Донецкой области...

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в направлении Новокалиново, Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского, Невельского и Марьинки Донецкой области, успеха не имел.

Применил аэрозольные "слезоточивые" гранаты нелетального действия в районах населенных пунктов Новокалиново, Ласточкино, Первомайское и Марьинка. Осуществил обстрелы более 10 населенных пунктов. Среди них - Красногоровка, Степное, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское, Невельское, Марьинка и Новомихайловка в Донецкой области.

На Шахтерском направлении огневому воздействию подверглись Угледар, Пречистовка, Великая Новоселка и Временка Донецкой области".

Детали: В Генштабе сообщили, что авиация Сил обороны за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также один - по зенитно-ракетному комплексу. В течение суток наши воины сбили вражеский БпЛА типа "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления и район сосредоточения живой силы противника.

Темы: войнаГенштаб
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