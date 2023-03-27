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Росіяни бояться їхати до Криму: туристичний сезон очікує провал – ЗМІ

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 27 березня 2023, 19:11
Росіяни бояться їхати до Криму: туристичний сезон очікує провал – ЗМІ
Траншеї на пляжі в Криму, фото з ГУР

Росіяни не поспішають бронювати номери на літо в окупованому Криму через близькість до лінії фронту, транспортні проблеми, контрнаступ ЗСУ тощо.

Джерело: "Радіо свобода"

Деталі: В Асоціації малих готелів Криму повідомили, що на початок березня на літо було заброньовано в середньому лише 10 відсотків номерного фонду: у Севастополі та на Південному березі мандрівники зарезервували 15 відсотків номерів, на Заході півострова - не більше 5 відсотків. 

"Радіо свобода" повідомляє, що приголомшливий провал також очікується у сфері дитячого туризму в Криму: у лютому до дитячих оздоровчих закладів було розпродано лише 8 відсотків путівок.

Будівництво оборонних споруд на пляжах не додає популярності Криму. За даними ЗСУ, їхня протяжність становить уже близько 200 кілометрів. 

Крім того, влітку Крим може стати ще більш небезпечним місцем, якщо ЗСУ перейдуть у контрнаступ на півдні. 

Водночас ті росіяни, які все ж захочуть вирушити до Криму, зіткнутися з транспортними проблемами. Літаки до Криму, як очікується, не літатимуть до кінця війни. Їхати на півострів через "сухопутний коридор", де тривають військові дії, мало хто зважиться. Також росіяни зіткнутися з багатогодинними заторами на підступах до мосту через Керченську протоку.

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"Глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що минулий сезон "повноцінно не відбувся". За його словами, планується "максимальне використання пропускних спроможностей Кримського мосту" і збільшення кількості пасажирських поїздів. 

"Ми розглядаємо будь-які можливості для збільшення пасажиропотоку. Так що критичного провалу не буде", – заявив Аксьонов.

"Радіо свобода" повідомляє, що за офіційними даними РФ, загальний обсяг турпотоку в Криму за 2022 рік знизився майже на третину порівняно з 2021 роком - 6,5 млн осіб проти 9,5 млн осіб. 

Влітку в Криму відпочили 4,2 млн людей – на 19 відсотків менше, ніж роком раніше. У середньому об'єкти розміщення були завантажені на близько 60 відсотків, а в окремих місцях – 10-15 відсотків. 

При цьому експерти, на яких посилається видання, зазначають, що Росія послідовно завищує туристичну статистику. Зокрема, туристом вважається кожна людина, яка в'їхала до Криму, навіть якщо це місцевий житель, який регулярно виїжджає і в'їжджає на півострів.

Як зазначає "Радіо свобода", отже, реальна кількість тих, хто відпочив у Криму 2022 року, найімовірніше, була помітно нижчою.

Теми: КримтуризмокупаціяРосія
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