Россияне боятся ехать в Крым: туристический сезон ожидает провал – СМИ

Россияне не спешат бронировать номера на лето в оккупированном Крыму из-за близости к линии фронта, транспортных проблем, контрнаступления ВСУ и др.

Источник: "Радио свобода"

Детали: В Ассоциации малых отелей Крыма сообщили, что к началу марта на лето было забронировано в среднем всего 10 процентов номерного фонда: в Севастополе и на Южном берегу путешественники зарезервировали 15 процентов номеров, на Западе полуострова – не больше 5 процентов.

"Радио свобода" сообщает, что оглушительный провал также ожидается в сфере детского туризма в Крыму: в феврале в детские оздоровительные учреждения было распродано только 8 процентов путевок.

Строительно оборонительных сооружений на пляжах не добавляет популярности Крыму. По данным ВСУ, их протяженность составляет уже около 200 километров.

Кроме того, летом Крым может стать еще более небезопасным местом, если ВСУ перейдут в контрнаступление на юге.

В то же время те россияне, которые все же захотят отправиться в Крым, столкнуться с транспортными проблемами. Самолеты в Крым, как ожидается, не будут летать до конца войны. Ехать на полуостров через "сухопутный коридор", где идут военные действия, мало кто решится. Также россияне столкнуться с многочасовыми пробками на подступах к мосту через Керченский пролив.

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"Глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что прошедший сезон "полноценно не состоялся". По его словам, планируется "максимальное использование пропускных способностей Крымского моста" и увеличение количества пассажирских поездов.

"Мы рассматриваем любые возможности для увеличения пассажиропотока. Так что критического провала не будет", – заявил Аксенов.

"Радио свобода" сообщает, что по официальным данным РФ, общий объем турпотока в Крыму за 2022 год снизился почти на треть по сравнению с 2021 годом – 6,5 млн человек против 9,5 млн человек.

Летом в Крыму отдохнули 4,2 млн людей – на 19 процентов меньше, чем годом ранее. В среднем объекты размещения были загружены на около 60 процентов, а в отдельных местах – 10-15 процентов.

При этом эксперты, на которых ссылается издание, отмечают, что Россия последовательно завышает туристическую статистику. В частности, туристом считается каждый человек, который въехал в Крым, даже если это местный житель, который регулярно выезжает и въезжает на полуостров.

Как отмечает "Радио свобода", таким образом, реальное число отдохнувших в Крыму в 2022 году, скорее всего, было заметно ниже.