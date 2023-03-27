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Перші танки Challenger вже в Україні: Резніков із десантниками обкатав бойові подарунки

Валентина РоманенкоПонеділок, 27 березня 2023, 19:22
Перші танки Challenger вже в Україні: Резніков із десантниками обкатав бойові подарунки
фото з Facebook Олексія Мочанова

Міністр оборони Олексій Резніков "обкатав" нове поповнення військової техніки від міжнародних партнерів для українських десантників.

Джерело: Резніков, якого у Facebook цитує пресслужба Міноборони

Пряма мова: "Сьогодні мав за честь спільно з командувачем ДШВ ЗСУ генерал-майором Максимом "Майком" Миргородським та нашими десантниками обкатати нове поповнення в наших армованих підрозділах. Challenger’ів від Британії, Stryker‘ів & Cougar‘ів від США та Marder‘ів від Німеччини.

Ще рік тому ніхто б не міг подумати, що підтримка партнерів буде такою потужною. Що увесь цивілізований світ перезавантажиться і врешті дасть опір кривавому агресору, країні-терористу РФ.

За цей рік все змінилося. Україна змінила світ. Стійкість українського народу та майстерність нашої армії переконали, що Україна переможе. І ми вже перемагаємо. Адже "спецоперація" орків йде "за планом" — вони риють окопи й намагаються укріплюватись. В своїх головах вони вже змінили парадигму з "ми друга армія світу і ми вас переможемо за три дні" на "треба переходити в оборону".

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Деталі: За словами міністра, ця нова техніка складе добру компанію своїм "побратимам" на полі бою. Невдовзі її переваги завдяки українським військовим відчують на собі російські окупанти. Резніков висловив упевненість, що всі українські міста будуть звільнені і Сили оборони вийдуть на кордони, міжнародно визнані у 1991 році.

Знати більше: "Котяча зграя". Як танки Leopard, Abrams і Challenger можуть змінити хід війни України проти Росії

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Теми: арміязброя
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