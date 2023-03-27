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Первые танки Challenger уже в Украине: Резников с десантниками обкатал боевые подарки

Валентина РоманенкоПонедельник, 27 марта 2023, 19:22
Первые танки Challenger уже в Украине: Резников с десантниками обкатал боевые подарки
фото из Facebook Алексея Мочанова

Министр обороны Алексей Резников "обкатал" новое пополнение военной техники от международных партнеров для украинских десантников.

Источник: Резников, которого в Facebook цитирует пресс-служба Минобороны

Прямая речь: "Сегодня имел честь совместно с командующим ДШВ ВСУ генерал-майором Максимом "Майком" Миргородским и нашими десантниками обкатать новое пополнение в наших армированных подразделениях. Challenger'ов от Британии, Stryker'ов & Cougar'ов от США и Marder'ов от Германии.

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Еще год назад никто бы не мог подумать, что поддержка партнеров будет такой мощной. Что весь цивилизованный мир перезагрузится и в конце концов даст сопротивление кровавому агрессору, стране-террористу РФ.

За этот год все изменилось. Украина изменила мир. Стойкость украинского народа и мастерство нашей армии убедили, что Украина победит. И мы уже побеждаем. Ведь "спецоперация" орков идет "по плану" - они роют окопы и пытаются укрепляться. В своих головах они уже изменили парадигму с "мы вторая армия мира и мы вас победим за три дня" на "надо переходить в оборону".

 

Детали: По словам министра, эта новая техника составит хорошую компанию своим "собратьям" на поле боя. Вскоре ее преимущества благодаря украинским военным почувствуют на себе российские оккупанты. Резников выразил уверенность, что все украинские города будут освобождены и Силы обороны выйдут на границы, международно признанные в 1991 году.

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Темы: армияоружие
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