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В Угорщині остаточно схвалили вступ Фінляндії до НАТО

"Європейська правда"Понеділок, 27 березня 2023, 19:27

Парламент Угорщини в понеділок після кількох місяців відтермінувань остаточно схвалив вступ Фінляндії до Північноатлантичного Альянсу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зі 199 депутатів угорського парламенту за ратифікацію протоколу про членство Фінляндії в НАТО висловились 182 парламентарі, проти проголосували шість.

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Таким чином, від повноцінного членства Гельсінкі відділяє лише рішення парламенту Туреччини, яке очікується найближчим часом.

Як відомо, Фінляндія разом зі Швецією у травні 2022 року відмовились від десятиліть політики нейтралітету, оголосивши про намір вступити до НАТО. Але Туреччина виступила проти швидкої ратифікації протоколів про вступ обох країн, пославшись на їхню недостатню боротьбу з тероризмом.

Однак у березні Анкара вирішила все ж схвалити вступ до Альянсу Фінляндії, заявивши, що Швеція не виконує взятих на себе антитерористичних зобов'язань. Із цим не погоджується і Стокгольм, і керівництво НАТО.

ВІДЕО ДНЯ

Більше про це читайте у статті: Чому Фінляндія може вступити до Альянсу наодинці.

Теми: УгорщинаНАТОФінляндія
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