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В Венгрии окончательно одобрили вступление Финляндии в НАТО

"Европейская правда"Понедельник, 27 марта 2023, 19:27

Парламент Венгрии в понедельник после нескольких месяцев отсрочек окончательно одобрил вступление Финляндии в Североатлантический Альянс.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Из 199 депутатов венгерского парламента за ратификацию протокола о членстве Финляндии в НАТО высказались 182 парламентария, против проголосовали шесть.

Таким образом, от полноценного членства Хельсинки отделяет лишь решение парламента Турции, которое ожидается в ближайшее время.

Как известно, Финляндия вместе со Швецией в мае 2022 года отказались от десятилетий политики нейтралитета, объявив о намерении вступить в НАТО. Но Турция выступила против быстрой ратификации протоколов о вступлении обеих стран, сославшись на их недостаточную борьбу с терроризмом.

Однако в марте Анкара решила все же одобрить вступление в Альянс Финляндии, заявив, что Швеция не выполняет взятых на себя антитеррористических обязательств. С этим не согласен и Стокгольм, и руководство НАТО.

Больше об этом читайте в статье: Почему Финляндия может вступить в Альянс в одиночку.

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Темы: ВенгрияНАТОФинляндия
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