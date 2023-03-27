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Військові РФ обстріляли Берислав: є поранені

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 27 березня 2023, 19:43
Військові РФ обстріляли Берислав: є поранені
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Російські окупанти 27 березня обстріляли Берислав Херсонської області, внаслідок чого отримали поранення троє людей.

Джерело: очільник Херсонської ОВА Олексій Прокудін в Telegram

Пряма мова: "Берислав цілий день під вогнем російської авіації та артилерії. Відомо про трьох постражлалих внаслідок щільних обстрілів. Всім надають медичну допомогу".

Деталі: За його словами, двоє з постраждалих отримали тяжкі поранення. Очільник ОВА закликав жителів Бериславщини перебувати в укриттях, адже обстріли тривають.

Повітряна тривога в Херсонській області тривала до 18:39.

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Теми: Херсонська областьобстріл
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