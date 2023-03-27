Військові РФ обстріляли Берислав: є поранені
Понеділок, 27 березня 2023, 19:43
Російські окупанти 27 березня обстріляли Берислав Херсонської області, внаслідок чого отримали поранення троє людей.
Джерело: очільник Херсонської ОВА Олексій Прокудін в Telegram
Пряма мова: "Берислав цілий день під вогнем російської авіації та артилерії. Відомо про трьох постражлалих внаслідок щільних обстрілів. Всім надають медичну допомогу".
Деталі: За його словами, двоє з постраждалих отримали тяжкі поранення. Очільник ОВА закликав жителів Бериславщини перебувати в укриттях, адже обстріли тривають.
Повітряна тривога в Херсонській області тривала до 18:39.
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