Военные РФ обстреляли Берислав: есть раненые
Понедельник, 27 марта 2023, 19:43
Российские оккупанты 27 марта обстреляли Берислав Херсонской области, в результате чего получили ранения три человека.
Источник: глава Херсонской ОВА Алексей Прокудин в Telegram
Прямая речь: "Берислав целый день под огнем российской авиации и артиллерии. Известно о трех пострадавших в результате плотных обстрелов. Всем оказывают медицинскую помощь".
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Детали: По его словам, двое из пострадавших получили тяжелые ранения. Глава ОВА призвал жителей Бериславщины находиться в укрытиях, так как обстрелы продолжаются.
Воздушная тревога в Херсонской области продолжалась до 18:39.