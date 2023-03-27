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Военные РФ обстреляли Берислав: есть раненые

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 27 марта 2023, 19:43
Военные РФ обстреляли Берислав: есть раненые
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Российские оккупанты 27 марта обстреляли Берислав Херсонской области, в результате чего получили ранения три человека.

Источник: глава Херсонской ОВА Алексей Прокудин в Telegram

Прямая речь: "Берислав целый день под огнем российской авиации и артиллерии. Известно о трех пострадавших в результате плотных обстрелов. Всем оказывают медицинскую помощь".

Детали: По его словам, двое из пострадавших получили тяжелые ранения. Глава ОВА призвал жителей Бериславщины находиться в укрытиях, так как обстрелы продолжаются.

Воздушная тревога в Херсонской области продолжалась до 18:39.

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Темы: Херсонская областьобстрел
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