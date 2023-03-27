У Чехії судитимуть чоловіка, який прийшов на проросійську акцію із шевроном "вагнерівців"

Суд Праги буде розглядати справу про звинувачення у виправданні геноциду щодо учасника проросійського мітингу, який прийшов із російською літерою Z на наплічнику й шевроном приватної військової компанії "Вагнера" на рукаві.

Як повідомляє "Європейська правда", про це "Чеському телебаченню" розповів прокурор столичного чеського району Прага-1 Ян Лелек.

За словами Лелека, чоловіка підозрюють у злочині заперечення, сумніву і схвалення геноциду, за що поліція затримала його після акції протесту. Кримінальні слідчі також розслідують інші справи, пов'язані з демонстрацією проти уряду.

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"Минулого тижня у справі було подано клопотання про покарання", – уточнив прокурор.

Tak tomuhle chcimírovi to oblečení jistě stálo za to. Čeká ho soud, žalobkyně podala návrh na jeho potrestání. "Muž je podezřelý z trestného činu popírání, zpochybňování a schvalování genocidia, policie ho kvůli tomu po protestu zadržela." Zjistili jsme na @CT24zive pic.twitter.com/lnsyoFXXcO — Lubos Rosi (@LubosRosi) March 27, 2023

Згідно з фотографіями з демонстрації 11 березня, чоловік мав на рюкзаку літеру Z, яка використовується російською армією під час війни в Україні, а на рукаві – логотип російської ПВК "Вагнер".

ВІДЕО ДНЯ

Слідчі кримінальної поліції Чехії загалом розслідують сім справ у зв’язку з акцією того дня. Йдеться про спробу деяких демонстрантів увірватися до Національного музею, намагання зірвати український прапор і пошкодження автомобіля з українськими номерами.

Уряд Чехії послідовно виступає за підтримку України у її боротьбі проти російської агресії, надаючи в тому числі військову допомогу.

Як повідомлялось, чеські суди засудили вже дев'ятьох осіб за схвалення російської агресії проти України.