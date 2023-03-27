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В Чехии будут судить мужчину, который пришел на пророссийскую акцию с шевроном "вагнеровцев"

"Европейская правда"Понедельник, 27 марта 2023, 19:55

Суд Праги будет рассматривать дело об обвинении в оправдании геноцида в отношении участника пророссийского митинга, который пришел с российской буквой Z на рюкзаке и шевроном частной военной компании "Вагнера" на рукаве.

Как сообщает "Европейская правда", об этом "Чешскому телевидению" рассказал прокурор столичного чешского района Прага-1 Ян Лелек.

По словам Лелека, мужчину подозревают в преступлении отрицания, сомнения и одобрения геноцида, за что полиция задержала его после акции протеста. Уголовные следователи также расследуют другие дела, связанные с демонстрацией против правительства.

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"На прошлой неделе по делу было подано ходатайство о наказании", - уточнил прокурор.

Согласно фотографиям с демонстрации 11 марта, мужчина имел на рюкзаке букву Z, которая используется российской армией во время войны в Украине, а на рукаве - логотип российской ЧВК "Вагнер".

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Следователи уголовной полиции Чехии в целом расследуют семь дел в связи с акцией в тот день. Речь идет о попытке некоторых демонстрантов ворваться в Национальный музей, попытке сорвать украинский флаг и повреждении автомобиля с украинскими номерами.

Правительство Чехии последовательно выступает за поддержку Украины в ее борьбе против российской агрессии, предоставляя в том числе военную помощь.

Как сообщалось, чешские суды осудили уже девять человек за одобрение российской агрессии против Украины.

Темы: ЧехияВагнер
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