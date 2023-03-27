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Парламент Франції зазнав кібератаки проросійських хакерів

"Європейська правда"Понеділок, 27 березня 2023, 20:07

Сайт Національної асамблеї, нижньої палати парламенту Франції, в понеділок зазнав атаки, відповідальність на яку за себе взяло проросійське хакерське угруповання NoName057(16).

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні агенції AFP.

Сайт Нацасамблеї Франції став об'єктом DDoS-атаки – "відмова в обслуговуванні", яка виникає в результаті генерації надмірної кількості запитів на сайт. Під час спроби зайти на стартову сторінку сайту з’являється повідомлення про технічні негаразди.

Відповідальність за кібератаку взяло угруповання NoName057(16), у Telegram-каналі якого з'явилося відповідне повідомлення із зображенням ведмедя.

"Ми вирішили повторити свою недавню подорож до Франції, де, як і раніше, не вщухають протести проти Макрона, який вирішив наплювати на французів і продовжує "обслуговувати" українських неонацистів", – йшлось у повідомленні.

У пресслужбі французького парламенту на запит France Info, однак, повідомили, що не можуть підтвердити джерело атаки, "але служби працюють над її ідентифікацією".

NoName – одне з близько 80 проросійських хакерських угруповань, які атакують установи в країнах, що підтримують Україну, зокрема в Західній Європі. Франція теж останнім часом зазнала кількох DDoS-атак.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, минулого тижня в Італії повідомили про нову хвилю кібератак проросійської хакерської групи, під ударом у тому числі опинилися кілька урядових структур.

Теми: ФранціякібербезпекахакериРосія
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