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Парламент Франции подвергся кибератаке пророссийских хакеров

"Европейская правда"Понедельник, 27 марта 2023, 20:07

Сайт Национальной ассамблеи, нижней палаты парламента Франции, в понедельник подвергся атаке, ответственность за которую за себя взяла пророссийская хакерская группировка NoName057(16).

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении агентства AFP.

Сайт Нацассамблеи Франции стал объектом DDoS-атаки - "отказ в обслуживании", которая возникает в результате генерации чрезмерного количества запросов на сайт. При попытке зайти на стартовую страницу сайта появляется сообщение о технических неполадках.

Ответственность за кибератаку взяла группировка NoName057(16), в Telegram-канале которой появилось соответствующее сообщение с изображением медведя.

"Мы решили повторить свое недавнее путешествие во Францию, где по-прежнему не утихают протесты против Макрона, который решил наплевать на французов и продолжает "обслуживать" украинских неонацистов", - говорилось в сообщении.

В пресс-службе французского парламента на запрос France Info, однако, сообщили, что не могут подтвердить источник атаки, "но службы работают над ее идентификацией".

NoName - одна из около 80 пророссийских хакерских группировок, которые атакуют учреждения в странах, поддерживающих Украину, в частности в Западной Европе. Франция тоже в последнее время подверглась нескольким DDoS-атакам.

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Напомним, на прошлой неделе в Италии сообщили о новой волне кибератак пророссийской хакерской группы, под ударом в том числе оказались несколько правительственных структур.

Темы: ФранциякибербезопасностьхакерыРосcия
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