Шольц підтвердив доставку в Україну танків Leopard 2

Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив, що обіцяні урядом в Берліні танки Leopard 2 прибули до України.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на ntv, про це Шольц заявив на пресконференції з прем’єром Нідерландів Марком Рютте у Роттердамі.

"Ми виконали те, про що оголосили", - заявив Шольц.

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У середині березня українські танкові екіпажі завершили навчання на Leopard 2 бойовими стрільбами.

Як і у випадку з іншими системами озброєнь, урядові структури не розголошують інформацію про транспортування танків з міркувань секретності та безпеки.

Першим про те, що усі вісімнадцять танків Leopard 2, які Німеччина обіцяла Україні, були передані українській стороні, повідомив Spiegel.

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За інформацією видання, останні танки були вивезені з Німеччини наприкінці минулого тижня і нещодавно були передані на українському кордоні.

Leopard 2 вважається одним з найсучасніших основних бойових танків на світовому ринку озброєнь. Він перевершує російські танки головним чином завдяки своїй більш потужній вогневій потужності, яка зазвичай дозволяє знищувати ворожі цілі з першого пострілу.

Викликом, однак, може стати складність системи, яка потребує дуже інтенсивного технічного обслуговування. Тому Німеччина хоче відкрити центр технічного обслуговування і ремонту в сусідній з Україною країні.