Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Шольц підтвердив доставку в Україну танків Leopard 2

"Європейська правда"Понеділок, 27 березня 2023, 20:23

Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив, що обіцяні урядом в Берліні танки Leopard 2 прибули до України.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на ntv, про це Шольц заявив на пресконференції з прем’єром Нідерландів Марком Рютте у Роттердамі.

"Ми виконали те, про що оголосили", - заявив Шольц.

У середині березня українські танкові екіпажі завершили навчання на Leopard 2 бойовими стрільбами.

Як і у випадку з іншими системами озброєнь, урядові структури не розголошують інформацію про транспортування танків з міркувань секретності та безпеки.

Першим про те, що усі вісімнадцять танків Leopard 2, які Німеччина обіцяла Україні, були передані українській стороні, повідомив Spiegel.

За інформацією видання, останні танки були вивезені з Німеччини наприкінці минулого тижня і нещодавно були передані на українському кордоні.

ВІДЕО ДНЯ

Leopard 2 вважається одним з найсучасніших основних бойових танків на світовому ринку озброєнь. Він перевершує російські танки головним чином завдяки своїй більш потужній вогневій потужності, яка зазвичай дозволяє знищувати ворожі цілі з першого пострілу.

Викликом, однак, може стати складність системи, яка потребує дуже інтенсивного технічного обслуговування. Тому Німеччина хоче відкрити центр технічного обслуговування і ремонту в сусідній з Україною країні.

Теми: Німеччинатанкизброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський: Не буде причини, що зупинить реформу Радбезу ООН

На кордоні з Польщею утворилися черги на в’їзд в Україну

В.о. намісника Лаври: Братія молиться за Зеленського, а прокльони Павла повернуться до нього ж

На фронті загинув білоруський доброволець, колишній торнадівець "Моджахед"

Зеленський ввів санкції проти Богуслаєва, російських Мінфіну та Ради Федерації

Намісник Лаври Павло під час обшуків СБУ засвітив шарф Louis Vuitton за 16 тисяч

Усі новини...
Німеччина
Німеччина хоче в найближчі роки збільшити військову допомогу Україні до понад 15 млрд євро – ЗМІ
У Німеччині провели обшуки у проросійських активістів, які збирали кошти для солдатів РФ
В Україну прибули всі обіцяні Німеччиною танки Leopard 2 – ЗМІ
Останні новини
20:53
Українці Молдови поскаржилися на Додона у прокуратуру за схвалення війни РФ
20:31
Зеленський подякував Швейцарії: Важливо, коли нейтральні держави займають чітку позицію
20:29
Швеція привітала Фінляндію із наближенням моменту вступу в НАТО
20:23
Зеленський: Росія понесе системну відповідальність за депортацію дітей
20:11
Зеленський: Не буде причини, що зупинить реформу Радбезу ООН
19:44
На кордоні з Польщею утворилися черги на в’їзд в Україну
19:24
У Римі затримали трьох екоактивістів, які вилили "нафту" у відомий фонтан столиці
19:19
Судова реформа в Ізраїлі: Чому почались протести і що буде далі — подкаст "Світ не sweet"
19:10
У Запорізькій області окупанти обмежують пересування українців, які не мають паспортів РФ – Генштаб
19:07
Посол України відповів на "мирні пропозиції" Лукашенка
Усі новини...