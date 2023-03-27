Шольц подтвердил доставку в Украину танков Leopard 2

Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что обещанные правительством в Берлине танки Leopard 2 прибыли в Украину.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на ntv, об этом Шольц заявил на пресс-конференции с премьером Нидерландов Марком Рютте в Роттердаме.

"Мы выполнили то, о чем объявили", - заявил Шольц.

Реклама:

В середине марта украинские танковые экипажи завершили обучение на Leopard 2 боевыми стрельбами.

Как и в случае с другими системами вооружений, правительственные структуры не разглашают информацию о транспортировке танков из соображений секретности и безопасности.

Первым о том, что все восемнадцать танков Leopard 2, которые Германия обещала Украине, были переданы украинской стороне, сообщил Spiegel.

ВИДЕО ДНЯ

По информации издания, последние танки были вывезены из Германии в конце прошлой недели и недавно были переданы на украинской границе.

Leopard 2 считается одним из самых современных основных боевых танков на мировом рынке вооружений. Он превосходит российские танки главным образом благодаря своей более мощной огневой мощи, которая обычно позволяет уничтожать вражеские цели с первого выстрела.

Вызовом, однако, может стать сложность системы, которая требует очень интенсивного технического обслуживания. Поэтому Германия хочет открыть центр технического обслуживания и ремонта в соседней с Украиной стране.