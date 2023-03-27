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У Мінську чули "бавовну". Тоді спалахнула велика пожежа в районі автозаводу - ЗМІ

"Українська правда"Понеділок, 27 березня 2023, 21:58
У Мінську чули бавовну. Тоді спалахнула велика пожежа в районі автозаводу - ЗМІ
Скриншот

Ввечері 27 березня в районі Мінського автомобільного заводу в Білорусі спалахнула потужна пожежа.

Джерело: повідомлення білоруського аналітика Антона Мотолько

Пряма мова: "Пожежа в районі Мінського автомобільного заводу. У соцмережах люди пишуть, що до цього, приблизно о 19:15, було чутно кілька хлопків".

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Деталі: Мінський автомобільний завод – найбільше державне підприємство Білорусі з випуску великовантажної автомобільної та автобусної техніки.

Оновлено: Пізніше в Telegram-каналі заводу назвали цю інформацію "вбросом", що не відповідає дійсності.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: У суботу 25 березня Росія заявила, що розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі, сховище для неї буде готове до липня.

оновлено
Теми: Білорусь
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