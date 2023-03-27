В Минске слышали "бавовну". После вспыхнул крупный пожар в районе автозавода - СМИ

Вечером 27 марта в районе Минского автомобильного завода в Беларуси вспыхнул мощный пожар.

Источник: сообщение белорусского аналитика Антона Мотолько

Прямая речь: "Пожар в районе Минского автомобильного завода. В соцсетях люди пишут, что до этого, примерно в 19:15, было слышно несколько хлопков".

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Детали: Официальные белорусские источники не сообщали о пожаре. Минский автомобильный завод - крупнейшее государственное предприятие Беларуси по выпуску большегрузной автомобильной и автобусной техники.

Обновлено: Позже в Telegram-канале завода назвали эту информацию "вбросом", который не соответствует действительности.

Предыстория: В субботу 25 марта Россия заявила, что разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси, хранилище для него будет готово к июлю.