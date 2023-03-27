Бронеавтомобілі РФ "перевищили швидкість" на Керченському мосту: "мінус" 5 авто ворога – ГУР

Бронеавтомобілі РФ перевищили швидкість на Керченському мосту, фото з ГУР

Російська колона бронеавтомобілів, яка прямувала на Херсонщину через Керченський міст, "перевищила швидкість" – окупанти втратили п’ять авто.

Джерело: пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України

Деталі: ГУР повідомляє, що 26 березня колона з п’яти машин З-СТС "Ахмат" 34-ї окремої мотострілецької бригади їхала по Керченському мосту в напрямку окупованого Криму.

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Дослівно: "Втім, за офіційними даними, здолати свій шлях до кінця їм перешкодило "перевищення швидкості та недотримання безпечної відстані під час руху у складі колони". Як результат – чотири з п’яти машин потребують значного ремонту".

Більше деталей: ГУР повідомляє, що "Ахмати" їхали до Херсонської області і мали доукомплектувати підрозділи окупантів, які діють на Придніпровському напрямку.