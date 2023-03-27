Бронеавтомобили РФ "превысили скорость" на Керченском мосту: "минус" 5 авто врага – ГУР

Бронеавтомобили РФ превысили скорость на Керченском мосту, фото из ГУР

Российская колонна бронеавтомобилей, которая направлялась на Херсонщину через Керченский мост, "превысила скорость" – оккупанты потеряли п’ять авто.

Источник: пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины

Детали: ГУР сообщает, что 26 марта колонна из пяти машин З-СТС "Ахмат" 34-й отдельной мотострелковой бригады ехала по Керченскому мосту в направлении оккупированного Крыма.

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Дословно: "Впрочем, по официальным данным, преодолеть свой путь до конца им помешало "превышение скорости и несоблюдение безопасного расстояния при движении в составе колонны". Как результат – четыре из пяти машин требуют значительного ремонта".

Больше деталей: ГУР сообщает, что "Ахматы" ехали в Херсонскую область и должны были доукомплектовать подразделения оккупантов, которые действуют на Приднепровском направлении.