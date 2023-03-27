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США не бачать у РФ наміру застосувати ядерну зброю після заяви Путіна – Білий дім

"Європейська правда"Понеділок, 27 березня 2023, 21:18

Сполучені Штати наразі не зафіксували ознак того, що Росія вирішила застосувати ядерну зброю, після рішення російського президента Владіміра Путіна дислокувати частину тактичного ядерного арсеналу в Білорусі.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN, на брифінгу в понеділок заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

Представник Білого дому підкреслив, що США наразі не фіксували жодного переміщення тактичної ядерної зброї "або чогось подібного" після заяви Путіна.

"І ми, безумовно, не бачили жодних ознак того, що Путін ухвалив якесь рішення про використання зброї масового знищення, не кажучи вже про ядерну зброю, всередині України", – додав він.

"Ми продовжуємо стежити за цим дуже, дуже уважно. І наразі ми не бачимо нічого, що змусило б нас змінити нашу стратегічну позицію стримування", – зазначив Кірбі.

Нагадаємо, президент Росії Владімір Путін заявив, що у Білорусі до липня розмістять тактичну ядерну зброю і порівняв власні ядерні плани з розміщенням США своєї зброї в Європі. Він наполягав на тому, що Росія не порушить обіцянки щодо нерозповсюдження ядерної зброї.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель назвав ці плани загрозою для європейської безпеки, а у НАТО назвали ядерну риторику Росії "небезпечною та безвідповідальною".

ВІДЕО ДНЯ

Детальніше про наміри РФ щодо ядерної зброї у Білорусі дивіться у відеоблозі ЄвроПравди.

Теми: СШАРосіяядерна зброяПутін
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