США не видят у РФ намерения применить ядерное оружие после заявления Путина - Белый дом

Соединенные Штаты пока не зафиксировали признаков того, что Россия решила применить ядерное оружие, после решения российского президента Владимира Путина дислоцировать часть тактического ядерного арсенала в Беларуси.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN, на брифинге в понедельник заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Представитель Белого дома подчеркнул, что США пока не фиксировали ни одного перемещения тактического ядерного оружия "или чего-то подобного" после заявления Путина.

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"И мы, безусловно, не видели никаких признаков того, что Путин принял какое-то решение об использовании оружия массового уничтожения, не говоря уже о ядерном оружии, внутри Украины", - добавил он.

"Мы продолжаем следить за этим очень, очень внимательно. И пока мы не видим ничего, что заставило бы нас изменить нашу стратегическую позицию сдерживания", - отметил Кирби.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что в Беларуси до июля разместят тактическое ядерное оружие и сравнил собственные ядерные планы с размещением США своего оружия в Европе. Он настаивал на том, что Россия не нарушит обещания по нераспространению ядерного оружия.

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал эти планы угрозой для европейской безопасности, а в НАТО назвали ядерную риторику России "опасной и безответственной".

Подробнее о намерениях РФ по ядерному оружию в Беларуси смотрите в видеоблоге ЕвроПравды.