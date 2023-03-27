На південному сході Туреччини стався новий землетрус магнітудою 4,5

Південний схід Туреччини, який зазнав величезних руйнувань під час землетрусів у лютому, знову сколихнули підземні поштовхи.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє агентство Anadolu.

У провінції Кахраманмараш стався землетрус магнітудою 4,5. Підземні поштовхи зафіксовано о 17:35 за місцевим часом.

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Епіцентр землетрусу знаходився в районі Гьоксун.

Осередок залягав на глибині 8,7 км.

Кахраманмараш став епіцентром руйнівних землетрусів, що сталися в Туреччині в лютому 2023 року.

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6 лютого землетруси призвели до загибелі понад 52 тисячі людей у Туреччині та Сирії. Тоді магнітуда найсильнішого землетрусу становила 7,7.

23 березня на південному сході Туреччини також сталася серія поштовхів, магнітуда найпотужнішого складала 5,3.