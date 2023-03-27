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На юго-востоке Турции произошло новое землетрясение магнитудой 4,5

"Европейская правда"Понедельник, 27 марта 2023, 21:21

Юго-восток Турции, который претерпел огромные разрушения во время землетрясений в феврале, снова всколыхнули подземные толчки.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает агентство Anadolu.

В провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 4,5. Подземные толчки зафиксированы в 17:35 по местному времени.

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Эпицентр землетрясения находился в районе Гьоксун.

Очаг залегал на глубине 8,7 км.

Кахраманмараш стал эпицентром разрушительных землетрясений, произошедших в Турции в феврале 2023 года.

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6 февраля землетрясения привели к гибели более 52 тысяч человек в Турции и Сирии. Тогда магнитуда сильнейшего землетрясения составляла 7,7.

23 марта на юго-востоке Турции также произошла серия толчков, магнитуда самого мощного составляла 5,3.

Темы: Турцияземлетрясение
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