На юго-востоке Турции произошло новое землетрясение магнитудой 4,5
Понедельник, 27 марта 2023, 21:21
Юго-восток Турции, который претерпел огромные разрушения во время землетрясений в феврале, снова всколыхнули подземные толчки.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает агентство Anadolu.
В провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 4,5. Подземные толчки зафиксированы в 17:35 по местному времени.
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Эпицентр землетрясения находился в районе Гьоксун.
Очаг залегал на глубине 8,7 км.
Кахраманмараш стал эпицентром разрушительных землетрясений, произошедших в Турции в феврале 2023 года.
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6 февраля землетрясения привели к гибели более 52 тысяч человек в Турции и Сирии. Тогда магнитуда сильнейшего землетрясения составляла 7,7.
23 марта на юго-востоке Турции также произошла серия толчков, магнитуда самого мощного составляла 5,3.