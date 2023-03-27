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Зеленський з'їздив у Нікополь, який обстрілюють окупанти

Олександр ШумілінПонеділок, 27 березня 2023, 21:24
Зеленський з'їздив у Нікополь, який обстрілюють окупанти
Фото: ОП

Слідом за Запорізькою областю президент Володимир Зеленський відвідав Нікопольський район на Дніпропетровщині, який постійно обстрілюють росіяни.

Джерела: повідомлення Офісу президента

Дослівно: "Глава держави ознайомився із ситуацією в Нікопольському районі, наслідками терористичних ударів ворога по Нікополю, Марганцю та інших населених пунктах регіону".

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Деталі: Зеленському повідомили, що майже 5 тисяч будівель району зазнали руйнувань. Зокрема медичні й освітні заклади.

Нікополь розташований на правому березі Дніпра. Лівий берег у цьому районі контролюють російські окупанти.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • У понеділок Офіс президента також повідомляв, що Зеленський відвідав передові позиції українських військових в Запорізькій області.

Теми: ЗеленськийДніпропетровська область
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