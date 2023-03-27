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Зеленский съездил в Никополь, который обстреливают оккупанты

Александр ШумилинПонедельник, 27 марта 2023, 21:24
Зеленский съездил в Никополь, который обстреливают оккупанты
Фото: ОП

Вслед за Запорожской областью президент Владимир Зеленский посетил Никопольский район Днепропетровской области, который постоянно обстреливают россияне.

Источники: сообщение Офиса президента

Дословно: "Глава государства ознакомился с ситуацией в Никопольском районе, последствиями террористических ударов врага по Никополю, Марганцу и другим населенным пунктам региона".

Детали: Зеленскому сообщили, что почти 5 тысяч зданий района подверглись разрушениям. В частности медицинские и образовательные учреждения.

Никополь расположен на правом берегу Днепра. Левый берег в этом районе контролируют российские оккупанты.

Предыстория:

  • В понедельник Офис президента также сообщал, что Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в Запорожской области.

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Темы: ЗеленскийДнепропетровская область
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