Зеленский съездил в Никополь, который обстреливают оккупанты

Вслед за Запорожской областью президент Владимир Зеленский посетил Никопольский район Днепропетровской области, который постоянно обстреливают россияне.

Источники: сообщение Офиса президента

Дословно: "Глава государства ознакомился с ситуацией в Никопольском районе, последствиями террористических ударов врага по Никополю, Марганцу и другим населенным пунктам региона".

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Детали: Зеленскому сообщили, что почти 5 тысяч зданий района подверглись разрушениям. В частности медицинские и образовательные учреждения.

Никополь расположен на правом берегу Днепра. Левый берег в этом районе контролируют российские оккупанты.

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