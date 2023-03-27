Зеленский съездил в Никополь, который обстреливают оккупанты
Понедельник, 27 марта 2023, 21:24
Вслед за Запорожской областью президент Владимир Зеленский посетил Никопольский район Днепропетровской области, который постоянно обстреливают россияне.
Источники: сообщение Офиса президента
Дословно: "Глава государства ознакомился с ситуацией в Никопольском районе, последствиями террористических ударов врага по Никополю, Марганцу и другим населенным пунктам региона".
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Детали: Зеленскому сообщили, что почти 5 тысяч зданий района подверглись разрушениям. В частности медицинские и образовательные учреждения.
Никополь расположен на правом берегу Днепра. Левый берег в этом районе контролируют российские оккупанты.
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- В понедельник Офис президента также сообщал, что Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в Запорожской области.