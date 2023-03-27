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Посол України закликала владу Швейцарії дозволити реекспорт зброї

"Європейська правда"Понеділок, 27 березня 2023, 21:29

Новоприбула посол України у Швейцарії Ірина Венедіктова в понеділок закликала швейцарську владу розблокувати експорт зброї місцевого виробництва, що могло б допомогти Києву протистояти російській повномасштабній агресії.

Як повідомляє "Європейська правда", з таким закликом Венедіктова виступила в інтерв’ю Reuters.

Посол зазначила, що нейтралітет Швейцарії та реекспорт зброї в Україну слід розглядати як окремі питання.

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"Я поважаю швейцарський нейтралітет, тому що він є основою швейцарської держави. Але я щодня підкреслюю, що нейтралітет і реекспорт – це два абсолютно різні поняття", – зазначила вона.

"Ми не просимо: "Віддайте нам зброю напряму". Ми просто просимо не блокувати (реекспорт – ред.)... не сприяти цьому злочину агресії. Весь світ спостерігає за цим, і весь світ очікує справедливої позиції – не більше, ніж справедливої позиції", – підкреслила Венедіктова. 

Посол очікує, що Швейцарія дуже скоро змінить свою позицію, оскільки підтримка реекспорту швейцарських озброєнь до її країни зростає: "Нам потрібна ця зброя і боєприпаси якомога швидше. Це питання виживання нашого народу, нашої нації, нашої держави".

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Швейцарію критикували на міжнародному рівні за її позицію щодо заборони реекспорту озброєнь, які могли б використати для боротьби з російською агресією проти України.  Німеччина, Данія та Іспанія зверталися за дозволом про передачу озброєнь до Берна, та отримали відмову.

Нещодавно уряд Швейцарії підтвердив, що не змінюватиме свою давню політику, яка забороняє передачу зброї швейцарського виробництва до третіх країн, зокрема до України. А швейцарський парламент відклав обговорення цього питання на наступний рік.

Теми: МЗСШвейцаріязброя
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