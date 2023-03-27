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Посол Украины призвала власти Швейцарии разрешить реэкспорт оружия

"Европейская правда"Понедельник, 27 марта 2023, 21:29

Новоприбывшая посол Украины в Швейцарии Ирина Венедиктова в понедельник призвала швейцарские власти разблокировать экспорт оружия местного производства, что могло бы помочь Киеву противостоять российской полномасштабной агрессии.

Как сообщает "Европейская правда", с таким призывом Венедиктова выступила в интервью Reuters.

Посол отметила, что нейтралитет Швейцарии и реэкспорт оружия в Украину следует рассматривать как отдельные вопросы.

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"Я уважаю швейцарский нейтралитет, потому что он является основой швейцарского государства. Но я ежедневно подчеркиваю, что нейтралитет и реэкспорт - это два совершенно разных понятия", - отметила она.

"Мы не просим: "Отдайте нам оружие напрямую". Мы просто просим не блокировать (реэкспорт - ред.)... не способствовать этому преступлению агрессии. Весь мир наблюдает за этим, и весь мир ожидает справедливой позиции - не более, чем справедливой позиции", - подчеркнула Венедиктова. 

Посол ожидает, что Швейцария очень скоро изменит свою позицию, поскольку поддержка реэкспорта швейцарских вооружений в ее страну растет: "Нам нужно это оружие и боеприпасы как можно скорее. Это вопрос выживания нашего народа, нашей нации, нашего государства".

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Швейцарию критиковали на международном уровне за ее позицию относительно запрета реэкспорта вооружений, которые могли бы использовать для борьбы с российской агрессией против Украины. Германия, Дания и Испания обращались за разрешением о передаче вооружений в Берн, и получили отказ.

Недавно правительство Швейцарии подтвердило, что не будет менять свою давнюю политику,  которая запрещает передачу оружия швейцарского производства в третьи страны, в частности в Украину. А швейцарский парламент отложил обсуждение этого вопроса на следующий год.

Темы: МИДШвейцарияоружие
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