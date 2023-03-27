Посол Украины призвала власти Швейцарии разрешить реэкспорт оружия

Новоприбывшая посол Украины в Швейцарии Ирина Венедиктова в понедельник призвала швейцарские власти разблокировать экспорт оружия местного производства, что могло бы помочь Киеву противостоять российской полномасштабной агрессии.

Как сообщает "Европейская правда", с таким призывом Венедиктова выступила в интервью Reuters.

Посол отметила, что нейтралитет Швейцарии и реэкспорт оружия в Украину следует рассматривать как отдельные вопросы.

"Я уважаю швейцарский нейтралитет, потому что он является основой швейцарского государства. Но я ежедневно подчеркиваю, что нейтралитет и реэкспорт - это два совершенно разных понятия", - отметила она.

"Мы не просим: "Отдайте нам оружие напрямую". Мы просто просим не блокировать (реэкспорт - ред.)... не способствовать этому преступлению агрессии. Весь мир наблюдает за этим, и весь мир ожидает справедливой позиции - не более, чем справедливой позиции", - подчеркнула Венедиктова.

Посол ожидает, что Швейцария очень скоро изменит свою позицию, поскольку поддержка реэкспорта швейцарских вооружений в ее страну растет: "Нам нужно это оружие и боеприпасы как можно скорее. Это вопрос выживания нашего народа, нашей нации, нашего государства".

Швейцарию критиковали на международном уровне за ее позицию относительно запрета реэкспорта вооружений, которые могли бы использовать для борьбы с российской агрессией против Украины. Германия, Дания и Испания обращались за разрешением о передаче вооружений в Берн, и получили отказ.

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Недавно правительство Швейцарии подтвердило, что не будет менять свою давнюю политику, которая запрещает передачу оружия швейцарского производства в третьи страны, в частности в Украину. А швейцарский парламент отложил обсуждение этого вопроса на следующий год.