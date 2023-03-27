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Канада запровадила нові санкції проти причетних до виробництва іранських дронів

"Європейська правда"Понеділок, 27 березня 2023, 21:44

Міністерство закордонних справ Канади в понеділок оголосило про запровадження додаткових санкцій проти фізичних та юридичних осіб Ірану – вже десятого пакета обмежувальних заходів з жовтня 2022 року.

Як пише "Європейська правда", відповідне повідомлення з’явилось на сторінці канадського МЗС.

Останні санкції Канади стосуються восьми фізичних та двох юридичних осіб, зокрема високопосадовців Корпусу вартових ісламської революції та Правоохоронних сил Ірану, за грубі та систематичні порушення прав людини в Тегерані, а також причетних до виробництва безпілотних літальних апаратів та балістичних ракет.

Серед іншого, під обмеження потрапили Гассем Дамавандян, старший виконавчий директор компанії Qods Aviation Industries, та Надер Хун Сіаваш, директор Організації аерокосмічної промисловості Ірану.

Станом на сьогодні Канада запровадила санкції проти 147 іранських фізичних та 191 іранської юридичної особи, зокрема Корпусу вартових ісламської революції та ключових представників розвідувального та економічного апарату режиму.

Серед них є дослідницька фірма Shahed Aviation Industries, яка бере участь у виробництві іранських безпілотних літальних апаратів серії Shahed, зокрема Shahed-136, які використовуються Росією для атак на цивільне населення та об'єкти цивільної інфраструктури в Україні.

Як відомо, Росія з літа 2022 року використовує в Україні безпілотники іранського виробництва Shahed, які називає власними розробками "Герань". Попри твердження Києва й Заходу Іран не раз заперечував, що допомагає РФ зброєю – але вже визнавав, що передавав дрони до початку повномасштабного вторгнення.

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Відтоді США та інші західні країни послідовно запроваджують санкції проти іранських компаній і людей, причетних до виробництва безпілотників і надання їх Росії.

Теми: КанадасанкціїбезпілотникиІран
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