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Канада ввела новые санкции против причастных к производству иранских дронов

"Европейская правда"Понедельник, 27 марта 2023, 21:44

Министерство иностранных дел Канады в понедельник объявило о введении дополнительных санкций против физических и юридических лиц Ирана - уже десятого пакета ограничительных мер с октября 2022 года.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее сообщение появилось на странице канадского МИД.

Последние санкции Канады касаются восьми физических и двух юридических лиц, в частности высокопоставленных чиновников Корпуса стражей исламской революции и Правоохранительных сил Ирана, за грубые и систематические нарушения прав человека в Тегеране, а также причастных к производству беспилотных летательных аппаратов и баллистических ракет.

Среди прочего, под ограничения попали Гассем Дамавандян, старший исполнительный директор компании Qods Aviation Industries, и Надер Хун Сиаваш, директор Организации аэрокосмической промышленности Ирана.

Санкции предусматривают запрет на бизнес-деятельность с физическими и юридическими лицами, фактически замораживая любые активы, которыми они могут владеть в Канаде, а также запрет на въезд в Канаду. 

На сегодня Канада ввела санкции против 147 иранских физических и 191 иранского юридического лица, в частности Корпуса стражей исламской революции и ключевых представителей разведывательного и экономического аппарата режима.

Среди них есть исследовательская фирма Shahed Aviation Industries, которая участвует в производстве иранских беспилотных летательных аппаратов серии Shahed, в частности Shahed-136, которые используются Россией для атак на гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры в Украине.

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Как известно, Россия с лета 2022 года использует в Украине беспилотники иранского производства Shahed, которые называет собственными разработками "Герань". Несмотря на утверждения Киева и Запада, Иран не раз отрицал, что помогает РФ оружием - но уже признавал, что передавал дроны до начала полномасштабного вторжения.

С тех пор США и другие западные страны последовательно вводят санкции против иранских компаний и людей, причастных к производству беспилотников и предоставлению их России.

Темы: КанадасанкциибеспилотникиИран
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