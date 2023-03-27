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У Росії роздратовані намірами Вірменії визнати юрисдикцію МКС, який хоче арештувати Путіна

"Європейська правда"Понеділок, 27 березня 2023, 21:49

Росія вважає неприйнятним для себе намір Вірменії приєднатися до Римського статуту Міжнародного кримінального суду й попереджає Єреван про наслідки такого кроку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пишуть російські пропагандистські агенції ТАСС і "РИА Новости", посилаючись на ідентичний коментар "співрозмовника в МЗС Росії".

"У Москві вважають абсолютно неприйнятними плани офіційного Єревана щодо приєднання до Римського статуту Міжнародного кримінального суду на тлі нещодавніх незаконних і юридично нікчемних ордерів МКС щодо російського керівництва", – йдеться в коментарі.

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Джерело росагенцій додало, що Вірменію попередили про "вкрай негативні" наслідки їхніх можливих кроків для двосторонніх відносин із Москвою.

Минулого тижня, нагадаємо, Конституційний суд Вірменії заявив, що Римський статут Міжнародного кримінального суду відповідає основному закону країни, тим самим відкривши шлях для його ратифікації.

Примітно, що КС Вірменії оголосив про своє рішення через тиждень після того як у Міжнародному кримінальному суді видали ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна, вважаючи його винним у незаконній депортації тисяч дітей з України. 

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Видача ордера означає, що Путіна можуть заарештувати, якщо він поїде до будь-якої країни-члена Міжнародного кримінального суду.

Детально про те, що означає це рішення МКС, дивіться у відеоблозі ЄвроПравди та читайте у статті Суд замість трибуналу? Що означає ордер з Гааги на арешт Путіна та чому цього недостатньо.

Теми: РосіяВірменіяПутін
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