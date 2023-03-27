Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Росії роздратовані намірами Вірменії визнати юрисдикцію МКС, який хоче арештувати Путіна

"Європейська правда"Понеділок, 27 березня 2023, 21:49

Росія вважає неприйнятним для себе намір Вірменії приєднатися до Римського статуту Міжнародного кримінального суду й попереджає Єреван про наслідки такого кроку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пишуть російські пропагандистські агенції ТАСС і "РИА Новости", посилаючись на ідентичний коментар "співрозмовника в МЗС Росії".

"У Москві вважають абсолютно неприйнятними плани офіційного Єревана щодо приєднання до Римського статуту Міжнародного кримінального суду на тлі нещодавніх незаконних і юридично нікчемних ордерів МКС щодо російського керівництва", – йдеться в коментарі.

Джерело росагенцій додало, що Вірменію попередили про "вкрай негативні" наслідки їхніх можливих кроків для двосторонніх відносин із Москвою.

Минулого тижня, нагадаємо, Конституційний суд Вірменії заявив, що Римський статут Міжнародного кримінального суду відповідає основному закону країни, тим самим відкривши шлях для його ратифікації.

Примітно, що КС Вірменії оголосив про своє рішення через тиждень після того як у Міжнародному кримінальному суді видали ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна, вважаючи його винним у незаконній депортації тисяч дітей з України. 

Видача ордера означає, що Путіна можуть заарештувати, якщо він поїде до будь-якої країни-члена Міжнародного кримінального суду.

ВІДЕО ДНЯ

Детально про те, що означає це рішення МКС, дивіться у відеоблозі ЄвроПравди та читайте у статті Суд замість трибуналу? Що означає ордер з Гааги на арешт Путіна та чому цього недостатньо.

Теми: РосіяВірменіяПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд відправив Павла під цілодобовий домашній арешт на два місяці

Зеленський: Не буде причини, що зупинить реформу Радбезу ООН

На кордоні з Польщею утворилися черги на в’їзд в Україну

В.о. намісника Лаври: Братія молиться за Зеленського, а прокльони Павла повернуться до нього ж

На фронті загинув білоруський доброволець, колишній торнадівець "Моджахед"

Зеленський ввів санкції проти Богуслаєва, російських Мінфіну та Ради Федерації

Усі новини...
Росія
Радбез ООН цього тижня обговорить розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі
США не бачать у РФ наміру застосувати ядерну зброю після заяви Путіна – Білий дім
Бронеавтомобілі РФ "перевищили швидкість" на Керченському мосту: "мінус" 5 авто ворога – ГУР
Останні новини
22:15
В Україні почав діяти закон про е-резидентство
21:54
Глава МЗС Фінляндії очікує, що країна офіційно стане членом НАТО приблизно за два тижні
21:29
Суд відправив Павла під цілодобовий домашній арешт на два місяці
20:53
Українці Молдови поскаржилися на Додона у прокуратуру за схвалення війни РФ
20:31
Зеленський подякував Швейцарії: Важливо, коли нейтральні держави займають чітку позицію
20:29
Швеція привітала Фінляндію із наближенням моменту вступу в НАТО
20:23
Зеленський: Росія понесе системну відповідальність за депортацію дітей
20:11
Зеленський: Не буде причини, що зупинить реформу Радбезу ООН
19:44
На кордоні з Польщею утворилися черги на в’їзд в Україну
19:24
У Римі затримали трьох екоактивістів, які вилили "нафту" у відомий фонтан столиці
Усі новини...