В России раздражены намерениями Армении признать юрисдикцию МУС, который хочет арестовать Путина

Россия считает неприемлемым для себя намерение Армении присоединиться к Римскому статуту Международного уголовного суда и предупреждает Ереван о последствиях такого шага.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишут российские пропагандистские агентства ТАСС и "РИА Новости", ссылаясь на идентичный комментарий "собеседника в МИД России".

"В Москве считают абсолютно неприемлемыми планы официального Еревана по присоединению к Римскому статуту Международного уголовного суда на фоне недавних незаконных и юридически ничтожных ордеров МУС в отношении российского руководства", - говорится в комментарии.

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Источник росагентств добавил, что Армению предупредили о "крайне негативных" последствиях их возможных шагов для двусторонних отношений с Москвой.

На прошлой неделе, напомним, Конституционный суд Армении заявил, что Римский статут Международного уголовного суда соответствует основному закону страны, тем самым открыв путь для его ратификации.

Примечательно, что КС Армении объявил о своем решении через неделю после того, как в Международном уголовном суде выдали ордер на арест президента России Владимира Путина, считая его виновным в незаконной депортации тысяч детей из Украины.

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Выдача ордера означает, что Путина могут арестовать, если он поедет в любую страну-член Международного уголовного суда.

Подробно о том, что означает это решение МУС, смотрите в видеоблоге ЕвроПравды и читайте в статье Суд вместо трибунала? Что означает ордер из Гааги на арест Путина и почему этого недостаточно.