Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Радбез ООН цього тижня обговорить розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі

"Європейська правда"Понеділок, 27 березня 2023, 22:21

Засідання Ради Безпеки ООН щодо заяви президента Росії Владіміра Путіна про розміщення в Білорусі тактичної ядерної зброї має відбутись цього тижня.

Як пише "Європейська правда", про це на брифінгу в понеділок оголосив речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Наскільки мені відомо, засідання (Радбезу ООН щодо заяви Путіна – ред.) має відбутись цього тижня. Та це, звісно, питання до самої Ради Безпеки", – зазначив він, відповідаючи на запитання журналіста "Укрінформу".

Реклама:

Раніше з вимогою скликати засідання Радбезу звернулась сама Україна, назвавши крок російського президента таким, що підриває засади Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, архітектуру ядерного роззброєння та систему міжнародної безпеки у цілому.

Нагадаємо, президент Росії Владімір Путін заявив, що у Білорусі до липня розмістять тактичну ядерну зброю і порівняв власні ядерні плани з розміщенням США своєї зброї в Європі. Він наполягав на тому, що Росія не порушить обіцянки щодо нерозповсюдження ядерної зброї.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель назвав ці плани загрозою для європейської безпеки, а у НАТО назвали ядерну риторику Росії "небезпечною та безвідповідальною".

ВІДЕО ДНЯ

Детальніше про наміри РФ щодо ядерної зброї у Білорусі дивіться у відеоблозі ЄвроПравди.

Читайте також: Ядерний удар по дружбі з Китаєм: як шантаж НАТО зашкодив Путіну і не приборкав Захід.

Теми: ООНядерна зброяРосіяБілорусь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
ООН
У Зеленського назвали ключові теми його виступу на Генасамблеї ООН
ООН спільно з партнерами збирає гроші для підтримки України в зимовий період
Путін, на якого видав ордер МКС, не поїде на Генасамблею ООН у вересні
Останні новини
15:45
Повітряники збили ракету Х-59 в районі Дніпра
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
15:35
У Норвегії археологи знайшли, ймовірно, найстаріше корабельне поховання епохи вікінгів
15:20
У "Дії" запущено 70 нових сервісів від початку повномасштабної війни
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
15:09
відеоБійці бригади "Лють" показали захоплення окупанта в полон у реальному режимі
15:05
Фонд Баффета хоче будувати логістичні хаби на українському кордоні для перевалки зерна
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
Усі новини...
Реклама: