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Радбез ООН цього тижня обговорить розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі

"Європейська правда"Понеділок, 27 березня 2023, 22:21

Засідання Ради Безпеки ООН щодо заяви президента Росії Владіміра Путіна про розміщення в Білорусі тактичної ядерної зброї має відбутись цього тижня.

Як пише "Європейська правда", про це на брифінгу в понеділок оголосив речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Наскільки мені відомо, засідання (Радбезу ООН щодо заяви Путіна – ред.) має відбутись цього тижня. Та це, звісно, питання до самої Ради Безпеки", – зазначив він, відповідаючи на запитання журналіста "Укрінформу".

Раніше з вимогою скликати засідання Радбезу звернулась сама Україна, назвавши крок російського президента таким, що підриває засади Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, архітектуру ядерного роззброєння та систему міжнародної безпеки у цілому.

Нагадаємо, президент Росії Владімір Путін заявив, що у Білорусі до липня розмістять тактичну ядерну зброю і порівняв власні ядерні плани з розміщенням США своєї зброї в Європі. Він наполягав на тому, що Росія не порушить обіцянки щодо нерозповсюдження ядерної зброї.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель назвав ці плани загрозою для європейської безпеки, а у НАТО назвали ядерну риторику Росії "небезпечною та безвідповідальною".

Детальніше про наміри РФ щодо ядерної зброї у Білорусі дивіться у відеоблозі ЄвроПравди.

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Теми: ООНядерна зброяРосіяБілорусь
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