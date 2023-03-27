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Совбез ООН на этой неделе обсудит размещение ядерного оружия РФ в Беларуси

"Европейская правда"Понедельник, 27 марта 2023, 22:21

Заседание Совета Безопасности ООН по заявлению президента России Владимира Путина о размещении в Беларуси тактического ядерного оружия должно состояться на этой неделе.

Как пишет "Европейская правда", об этом на брифинге в понедельник объявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Насколько мне известно, заседание (Совбеза ООН по заявлению Путина - ред.) должно состояться на этой неделе. Но это, конечно, вопрос к самому Совету Безопасности", - отметил он, отвечая на вопрос журналиста "Укринформа".

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Ранее с требованием созвать заседание Совбеза обратилась сама Украина, назвав шаг российского президента таким, что подрывает основы Договора о нераспространении ядерного оружия, архитектуру ядерного разоружения и систему международной безопасности в целом.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что в Беларуси до июля разместят тактическое ядерное оружие и сравнил собственные ядерные планы с размещением США своего оружия в Европе. Он настаивал на том, что Россия не нарушит обещания по нераспространению ядерного оружия.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал эти планы угрозой для европейской безопасности, а в НАТО назвали ядерную риторику России "опасной и безответственной".

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Подробнее о намерениях РФ по ядерному оружию в Беларуси смотрите в видеоблоге ЕвроПравды.

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Темы: ООНядерное оружиеРосcияБеларусь
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