У Києві та області спрацювала ППО, є збиття дронів

У Києві та області спрацювала ППО – Повітряні сили знищили кілька дронів Shahed на Київщині.

Джерело: Київська обласна військова адміністрація в Telegram, речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону новин, УП, мер Києва Віталій Кличко, КМВА

Деталі: ОВА повідомляє про загрозу атаки дронів та роботу ППО в області.

Повітряну тривогу на Київщині оголосили о 22:06.

Доповнено: Речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат повідомив, що на Київщині знищено кілька дронів Shahed.

"Трапляється те, що й завжди: час від часу ворог атакує Україну "Шахедами" (136 або 131 – ред.). Атакують із півночі та з південно-східного напрямку (Брянська область та східне узбережжя Азовського моря –ред.).

Якщо чуєте вибухи, ймовірно, може працювати протиповітряна оборона. Закликаємо громадян дотримуватися алгоритмів безпеки.

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Вже є певні результати, кілька "Шахедів" уже знищено на Київщині (летіли через Чернігівщину, зона відповідальності Повітряного командування "Центр" - ред.) і так само на сході (ПК "Схід" - ред), за попередньою інформацією, теж є збиття. Будемо чекати завершення бойової роботи. По відбою тривог сповістимо про результати протиповітряного бою", - повідомив Ігнат.

За інформацією УП, в самому Києві пролунало щонайменше 6 вибухів.

Пізніше мер Києва Віталій підтвердив вибухи в столиці, попередньо – в Оболонському та Святошинському районах. Всі служби слідують на місце.

У КМВА повідомили, що в Києві спрацювала ППО.