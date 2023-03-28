Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Києві та області спрацювала ППО, є збиття дронів

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 28 березня 2023, 00:03
У Києві та області спрацювала ППО, є збиття дронів
Ілюстративне фото з GETTY IMAGES

У Києві та області спрацювала ППО – Повітряні сили знищили кілька дронів Shahed на Київщині.

Джерело: Київська обласна військова адміністрація в Telegram, речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону новин, УП, мер Києва Віталій Кличко, КМВА

Деталі: ОВА повідомляє про загрозу атаки дронів та роботу ППО в області. 

Реклама:

Повітряну тривогу на Київщині оголосили о 22:06.

Доповнено: Речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат повідомив, що на Київщині знищено кілька дронів Shahed.

"Трапляється те, що й завжди: час від часу ворог атакує Україну "Шахедами" (136 або 131 – ред.). Атакують із півночі та з південно-східного напрямку (Брянська область та східне узбережжя Азовського моря –ред.). 

ВІДЕО ДНЯ

Якщо чуєте вибухи, ймовірно, може працювати протиповітряна оборона. Закликаємо громадян дотримуватися алгоритмів безпеки. 

Вже є певні результати, кілька "Шахедів" уже знищено на Київщині (летіли через Чернігівщину, зона відповідальності Повітряного командування "Центр" - ред.) і так само на сході (ПК "Схід" - ред), за попередньою інформацією, теж є збиття. Будемо чекати завершення бойової роботи. По відбою тривог сповістимо про результати протиповітряного бою", - повідомив Ігнат.

За інформацією УП, в самому Києві пролунало щонайменше 6 вибухів.

Пізніше мер Києва Віталій підтвердив вибухи в столиці, попередньо – в Оболонському та Святошинському районах. Всі служби слідують на місце.

У КМВА повідомили, що в Києві спрацювала ППО.

Теми: Київська областьППОбезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Київська область
Уламки на кладовищі, пожежі й руйнування: наслідки атаки на Київщині
У Києві та області працювала ППО
На Київщині голова ВЛК виписувала "липові" довідки ухилянтам за 10 тисяч доларів
Останні новини
15:45
Повітряники збили ракету Х-59 в районі Дніпра
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
15:35
У Норвегії археологи знайшли, ймовірно, найстаріше корабельне поховання епохи вікінгів
15:20
У "Дії" запущено 70 нових сервісів від початку повномасштабної війни
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
15:09
відеоБійці бригади "Лють" показали захоплення окупанта в полон у реальному режимі
15:05
Фонд Баффета хоче будувати логістичні хаби на українському кордоні для перевалки зерна
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
Усі новини...
Реклама: