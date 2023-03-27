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В уряді Словаччини хочуть позиватись проти експрем’єра, який блокував надання Україні МіГ-29

"Європейська правда"Понеділок, 27 березня 2023, 22:44

Виконувач обов’язків міністра оборони Словаччини Ярослав Надь у понеділок не відкинув можливості позову проти лідера партії Smer-SD, експрем'єра Роберта Фіцо, який закликав не передавати Україні винищувачі МіГ-29.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Надь сказав в етері словацького Radio Express.

За словами очільника словацького Міноборони, він закличе інших членів уряду подали кримінальну скаргу на Фіцо через неправдиві звинувачення – мовляв, надання Україні МіГ-29 є диверсією проти безпеки країни.

"Звинувачувати уряд, який одноголосно погодився на міжурядову угоду, в диверсії – це вже не смішно. Тоді нехай Фіцо доведе, яким чином ми здійснили цю диверсію, а якщо ні, то нехай заплатить за свої дії", – заявив Надь.

Раніше лідер Smer-заявляв про порушення кримінальної справи проти членів словацького уряду, які ухвалили рішення про відправлення винищувачів в Україну. Він вважає рішення уряду неконституційним.

Партія Фіцо вдається до більш жорсткої риторики щодо ЄС та України. Не так давно Фіцо заявив, що війну в Україні у 2014 році розпочали "українські фашисти", а повернути анексований Крим неможливо.

Нагадаємо, 17 березня уряд Словаччини на позачерговому онлайн-засіданні ухвалив рішення передати Україні 13 винищувачів МіГ-29. Перші чотири з них уже були відправлені в Україну.

ВІДЕО ДНЯ

Братислава оголосила про своє рішення наступного дня після того, як президент Польщі Анджей Дуда анонсував передачу Україні найближчими днями чотирьох МіГ-29. Таким чином, уже дві держави НАТО публічно пообіцяли надати Україні бойові літаки.

Теми: Словаччинавинищувачізброя
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