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В правительстве Словакии хотят судиться против экс-премьера, который блокировал предоставление Украине МиГ-29

"Европейская правда"Понедельник, 27 марта 2023, 22:44

Исполняющий обязанности министра обороны Словакии Ярослав Надь в понедельник не исключил возможности иска против лидера партии Smer-SD, экс-премьера Роберта Фицо, который призвал не передавать Украине истребители МиГ-29.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Надь сказал в эфире словацкого Radio Express.

По словам главы словацкого Минобороны, он призовет других членов правительства подали уголовную жалобу на Фицо из-за ложных обвинений - мол, предоставление Украине МиГ-29 является диверсией против безопасности страны.

"Обвинять правительство, которое единогласно согласилось на межправительственное соглашение, в диверсии - это уже не смешно. Тогда пусть Фицо докажет, каким образом мы осуществили эту диверсию, а если нет, то пусть заплатит за свои действия", - заявил Надь.

Ранее лидер Smer-заявлял о возбуждении уголовного дела против членов словацкого правительства, которые приняли решение об отправке истребителей в Украину. Он считает решение правительства неконституционным.

Партия Фицо прибегает к более жесткой риторике в отношении ЕС и Украины. Не так давно Фицо заявил, что войну в Украине в 2014 году начали "украинские фашисты", а вернуть аннексированный Крым невозможно.

Напомним, 17 марта правительство Словакии на внеочередном онлайн-заседании приняло решение передать Украине 13 истребителей МиГ-29. Первые четыре из них уже были отправлены в Украину.

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Братислава объявила о своем решении на следующий день после того, как президент Польши Анджей Дуда анонсировал передачу Украине в ближайшие дни четырех МиГ-29. Таким образом, уже два государства НАТО публично пообещали предоставить Украине боевые самолеты.

Темы: Словакияистребителиоружие
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