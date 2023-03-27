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Зеленський провів засідання Ставки у Дніпрі

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 27 березня 2023, 22:53
Зеленський провів засідання Ставки у Дніпрі
Скрін з відеозвернення 27 березня

Президент Володимир Зеленський уперше провів засідання Ставки верховного головнокомандувача на виїзді – у Дніпрі.

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова: "Щойно провів засідання Ставки – вперше на виїзді, у Дніпрі. Саме тут – у стратегічному місті центру нашої країни, після відвідин Марганця і Нікополя, Запоріжжя, передових позицій наших воїнів у Запорізькій області.

Командувачі оперативних напрямків доповіли фактичну ситуацію – генерал Сирський, генерал Тарнавський – вони були особисто; ті, хто очолює оборону на Донеччині, у найбільш гарячих напрямках. Були й онлайн-доповіді командувачів ОСУВ, що прикривають південь і північ.

Була доповідь Головкома, керівника ГУР МО". 

Деталі: Зеленський повідомив, що на Ставці обговорили загальну ситуацію у прифронтових районах, укріплення і захист українських рубежів по всій протяжності фронту – від Херсонщини до Харківщини.

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Теми: ЗеленськийДніпропрезидент
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