Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський провів засідання Ставки у Дніпрі

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 27 березня 2023, 22:53
Зеленський провів засідання Ставки у Дніпрі
Скрін з відеозвернення 27 березня

Президент Володимир Зеленський уперше провів засідання Ставки верховного головнокомандувача на виїзді – у Дніпрі.

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова: "Щойно провів засідання Ставки – вперше на виїзді, у Дніпрі. Саме тут – у стратегічному місті центру нашої країни, після відвідин Марганця і Нікополя, Запоріжжя, передових позицій наших воїнів у Запорізькій області.

Реклама:

Командувачі оперативних напрямків доповіли фактичну ситуацію – генерал Сирський, генерал Тарнавський – вони були особисто; ті, хто очолює оборону на Донеччині, у найбільш гарячих напрямках. Були й онлайн-доповіді командувачів ОСУВ, що прикривають південь і північ.

Була доповідь Головкома, керівника ГУР МО". 

Деталі: Зеленський повідомив, що на Ставці обговорили загальну ситуацію у прифронтових районах, укріплення і захист українських рубежів по всій протяжності фронту – від Херсонщини до Харківщини.

ВІДЕО ДНЯ

Теми: ЗеленськийДніпропрезидент
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Перші танки Challenger вже в Україні: Резніков із десантниками обкатав бойові подарунки
У Мінську чули "бавовну". Тоді спалахнула велика пожежа в районі автозаводу - ЗМІ
У Дніпрі пролунав звук вибуху під час тривоги – ЗМІ
У Києві та області спрацювала ППО, є збиття дронів
Останні новини
15:45
Повітряники збили ракету Х-59 в районі Дніпра
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
15:35
У Норвегії археологи знайшли, ймовірно, найстаріше корабельне поховання епохи вікінгів
15:20
У "Дії" запущено 70 нових сервісів від початку повномасштабної війни
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
15:09
відеоБійці бригади "Лють" показали захоплення окупанта в полон у реальному режимі
15:05
Фонд Баффета хоче будувати логістичні хаби на українському кордоні для перевалки зерна
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
Усі новини...
Реклама: