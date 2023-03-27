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Зеленский провел заседание Ставки в Днепре

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 27 марта 2023, 22:53
Зеленский провел заседание Ставки в Днепре
Скрин с видеообращения 27 марта

Президент Владимир Зеленский впервые провел заседание Ставки верховного главнокомандующего на выезде – в Днепре.

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "Только что провел заседание Ставки - впервые на выезде, в Днепре. Именно здесь - в стратегическом городе центра нашей страны, после посещения Марганца и Никополя, Запорожья, передовых позиций наших воинов в Запорожской области.

Командующие оперативных направлений доложили фактическую ситуацию - генерал Сырский, генерал Тарнавский - они были лично; те, кто возглавляет оборону в Донецкой области, в наиболее горячих направлениях. Были и онлайн-доклады командующих ОСУВ, прикрывающих юг и север.

Был доклад Главкома, руководителя ГУР МО". 

Детали: Зеленский сообщил, что на Ставке обсудили общую ситуацию в прифронтовых районах, укрепление и защиту украинских рубежей по всей протяженности фронта - от Херсонщины до Харьковщины.

Темы: ЗеленскийДнепрпрезидент
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