Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Судно з українцями намагалось вивезти із Сербії 12 тисяч літрів нафти

"Європейська правда"Понеділок, 27 березня 2023, 23:12
Судно з українцями намагалось вивезти із Сербії 12 тисяч літрів нафти
ФОТО: МИТНЕ УПРАВЛІННЯ СЕРБІЇ

Сербські правоохоронці минулого тижня виявили судно під австрійським прапором та українським екіпажем, який, як стверджується, намагався незаконно вивезти 12 650 літрів нафти з країни.

Про це, як пише "Європейська правда"повідомило в понеділок Митне управління Сербії.

Згідно з повідомленням, 24 березня на пункті пропуску Велико-Градіште, що в гирлі Дунаю між Румунією та Сербією, під час митного контролю було затримане судно, що йшло під прапором Австрії.

Реклама:

"Було виявлено, що так звані баластні баки були заповнені понад 12 тонн нафти, хоча вони мали б містити воду для підтримки балансу й стабільності судна", – йдеться в повідомленні.

Після фіксування правопорушення сербський суд ухвалив спеціальне рішення, згідно з яким порушники мають заплатити в бюджет Сербії понад три мільйони динарів (25,6 тисячі євро) – вартість контрабанди плюс штраф.

Сербські митники не уточнюють подальшої долі судна й екіпажу.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, в лютому правоохоронці Албанії в межах операції "Ембарго" затримали танкер, який, як підозрюється, міг нелегально перевозити російську нафту всупереч санкціям Заходу.

Теми: Сербіякораблінафта
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Сербія
Сербія після зустрічі з послом РФ відхрестилася від декларації Кримської платформи
Зросла кількість учасників Кримської платформи: приєдналася Сербія
Зеленський зустрівся з Вучичем: говорили про майбутнє
Останні новини
15:45
Повітряники збили ракету Х-59 в районі Дніпра
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
15:35
У Норвегії археологи знайшли, ймовірно, найстаріше корабельне поховання епохи вікінгів
15:20
У "Дії" запущено 70 нових сервісів від початку повномасштабної війни
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
15:09
відеоБійці бригади "Лють" показали захоплення окупанта в полон у реальному режимі
15:05
Фонд Баффета хоче будувати логістичні хаби на українському кордоні для перевалки зерна
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
Усі новини...
Реклама: