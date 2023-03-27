Судно з українцями намагалось вивезти із Сербії 12 тисяч літрів нафти

Сербські правоохоронці минулого тижня виявили судно під австрійським прапором та українським екіпажем, який, як стверджується, намагався незаконно вивезти 12 650 літрів нафти з країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило в понеділок Митне управління Сербії.

Згідно з повідомленням, 24 березня на пункті пропуску Велико-Градіште, що в гирлі Дунаю між Румунією та Сербією, під час митного контролю було затримане судно, що йшло під прапором Австрії.

"Було виявлено, що так звані баластні баки були заповнені понад 12 тонн нафти, хоча вони мали б містити воду для підтримки балансу й стабільності судна", – йдеться в повідомленні.

Після фіксування правопорушення сербський суд ухвалив спеціальне рішення, згідно з яким порушники мають заплатити в бюджет Сербії понад три мільйони динарів (25,6 тисячі євро) – вартість контрабанди плюс штраф.

Сербські митники не уточнюють подальшої долі судна й екіпажу.

Нагадаємо, в лютому правоохоронці Албанії в межах операції "Ембарго" затримали танкер, який, як підозрюється, міг нелегально перевозити російську нафту всупереч санкціям Заходу.