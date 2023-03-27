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Судно с украинцами пыталось вывезти из Сербии 12 тысяч литров нефти

"Европейская правда"Понедельник, 27 марта 2023, 23:12
Судно с украинцами пыталось вывезти из Сербии 12 тысяч литров нефти
ФОТО: ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕРБИИ

Сербские правоохранители на прошлой неделе обнаружили судно под австрийским флагом и украинским экипажем, который, как утверждается, пытался незаконно вывезти 12 650 литров нефти из страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда"сообщило в понедельник Таможенное управление Сербии.

Согласно сообщению, 24 марта на пункте пропуска Велико-Градиште, что в устье Дуная между Румынией и Сербией, во время таможенного контроля было задержано судно, шедшее под флагом Австрии.

"Было обнаружено, что так называемые балластные баки были заполнены более 12 тонн нефти, хотя они должны были бы содержать воду для поддержания баланса и стабильности судна", - говорится в сообщении.

После фиксирования правонарушения сербский суд принял специальное решение, согласно которому нарушители должны заплатить в бюджет Сербии более трех миллионов динаров (25,6 тысячи евро) - стоимость контрабанды плюс штраф.

Сербские таможенники не уточняют дальнейшей судьбы судна и экипажа.

Напомним, в феврале правоохранители Албании в рамках операции "Эмбарго" задержали танкер, который, как подозревается, мог нелегально перевозить российскую нефть вопреки санкциям Запада.

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Темы: Сербиякораблинефть
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