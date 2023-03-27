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Судно с украинцами пыталось вывезти из Сербии 12 тысяч литров нефти

"Европейская правда"Понедельник, 27 марта 2023, 23:12
Судно с украинцами пыталось вывезти из Сербии 12 тысяч литров нефти
ФОТО: ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕРБИИ

Сербские правоохранители на прошлой неделе обнаружили судно под австрийским флагом и украинским экипажем, который, как утверждается, пытался незаконно вывезти 12 650 литров нефти из страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда"сообщило в понедельник Таможенное управление Сербии.

Согласно сообщению, 24 марта на пункте пропуска Велико-Градиште, что в устье Дуная между Румынией и Сербией, во время таможенного контроля было задержано судно, шедшее под флагом Австрии.

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"Было обнаружено, что так называемые балластные баки были заполнены более 12 тонн нефти, хотя они должны были бы содержать воду для поддержания баланса и стабильности судна", - говорится в сообщении.

После фиксирования правонарушения сербский суд принял специальное решение, согласно которому нарушители должны заплатить в бюджет Сербии более трех миллионов динаров (25,6 тысячи евро) - стоимость контрабанды плюс штраф.

Сербские таможенники не уточняют дальнейшей судьбы судна и экипажа.

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Напомним, в феврале правоохранители Албании в рамках операции "Эмбарго" задержали танкер, который, как подозревается, мог нелегально перевозить российскую нефть вопреки санкциям Запада.

Темы: Сербиякораблинефть
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