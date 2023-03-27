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"Це не якісь космічні кораблі": глава МЗС Естонії підтримує надання Україні винищувачів F-16

"Європейська правда"Понеділок, 27 березня 2023, 23:36

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу вважає, що західні союзники України повинні бути більш проактивні в питанні надання Україні зброї – зокрема винищувачів, аби гарантувати якнайшвидше настання її перемоги.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Рейнсалу сказав в інтерв’ю виданню "РБК-Україна".

"Що стосується F-16, то пілоти – це пілоти, і ми не говоримо про якісь космічні кораблі. А пілоти літаків у вас є, вони будуть навчені за короткий термін. І що дуже важливо, так це те, що ці F-16 можуть бути і платформою протиповітряної оборони, тому що їхня швидкість також може бути використана для запуску ракет проти російських С-300", – зазначив він.

На думку очільника естонського МЗС, конкретний вид озброєння може дати Україні перевагу в певний момент на полі бою, але у стратегічній перспективі Заходу потрібно запровадити масштабніше "інвестування в українську перемогу".

"Питання у тому, чи розумна ця поетапна філософія військової підтримки з погляду рентабельності. Одна річ – матеріальна ефективність витрат, але є й ефективність витрат заради людства, бо це просто продовжуватиме війну", – пояснив свою думку міністр.

"Продовжувати цей підхід поетапної підтримки України означало б величезні людські жертви українського народу, бо стратегія Путіна може справді бути в тому, щоб інвестувати зі свого боку, продовжуючи війну", – додав він.

Як відомо, Україна найбільше прагне отримати від західних союзників винищувачі F-16, оскільки їх використовує велика кількість держав, і їхнє технічне обслуговування буде простішим. Генсек НАТО Єнс Столтенберг раніше не виключив, що союзники зважаться на такий крок.

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Водночас поки що Київ отримав від союзників лише радянські літаки. 17 березня уряд Словаччини ухвалив рішення передати Україні 13 винищувачів МіГ-29. А за день до того Польща анонсувала передачу Україні найближчими днями чотирьох МіГ-29.

Теми: Естоніявинищувачідопомога Українізброя
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