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"Це не якісь космічні кораблі": глава МЗС Естонії підтримує надання Україні винищувачів F-16

"Європейська правда"Понеділок, 27 березня 2023, 23:36

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу вважає, що західні союзники України повинні бути більш проактивні в питанні надання Україні зброї – зокрема винищувачів, аби гарантувати якнайшвидше настання її перемоги.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Рейнсалу сказав в інтерв’ю виданню "РБК-Україна".

"Що стосується F-16, то пілоти – це пілоти, і ми не говоримо про якісь космічні кораблі. А пілоти літаків у вас є, вони будуть навчені за короткий термін. І що дуже важливо, так це те, що ці F-16 можуть бути і платформою протиповітряної оборони, тому що їхня швидкість також може бути використана для запуску ракет проти російських С-300", – зазначив він.

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На думку очільника естонського МЗС, конкретний вид озброєння може дати Україні перевагу в певний момент на полі бою, але у стратегічній перспективі Заходу потрібно запровадити масштабніше "інвестування в українську перемогу".

"Питання у тому, чи розумна ця поетапна філософія військової підтримки з погляду рентабельності. Одна річ – матеріальна ефективність витрат, але є й ефективність витрат заради людства, бо це просто продовжуватиме війну", – пояснив свою думку міністр.

"Продовжувати цей підхід поетапної підтримки України означало б величезні людські жертви українського народу, бо стратегія Путіна може справді бути в тому, щоб інвестувати зі свого боку, продовжуючи війну", – додав він.

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Як відомо, Україна найбільше прагне отримати від західних союзників винищувачі F-16, оскільки їх використовує велика кількість держав, і їхнє технічне обслуговування буде простішим. Генсек НАТО Єнс Столтенберг раніше не виключив, що союзники зважаться на такий крок.

Водночас поки що Київ отримав від союзників лише радянські літаки. 17 березня уряд Словаччини ухвалив рішення передати Україні 13 винищувачів МіГ-29. А за день до того Польща анонсувала передачу Україні найближчими днями чотирьох МіГ-29.

Теми: Естоніявинищувачідопомога Українізброя
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