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"Это не какие-то космические корабли": глава МИД Эстонии поддерживает предоставление Украине истребителей F-16

"Европейская правда"Понедельник, 27 марта 2023, 23:36

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу считает, что западные союзники Украины должны быть более проактивны в вопросе предоставления Украине оружия - в частности истребителей, чтобы гарантировать скорейшее наступление ее победы.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Рейнсалу сказал в интервью изданию "РБК-Украина".

"Что касается F-16, то пилоты - это пилоты, и мы не говорим о каких-то космических кораблях. А пилоты самолетов у вас есть, они будут обучены за короткий срок. И что очень важно, так это то, что эти F-16 могут быть и платформой противовоздушной обороны, потому что их скорость также может быть использована для запуска ракет против российских С-300", - отметил он.

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По мнению главы эстонского МИД, конкретный вид вооружения может дать Украине преимущество в определенный момент на поле боя, но в стратегической перспективе Западу нужно ввести более масштабное "инвестирование в украинскую победу".

"Вопрос в том, разумна ли эта поэтапная философия военной поддержки с точки зрения рентабельности. Одно дело - материальная эффективность затрат, но есть и эффективность затрат ради человечества, потому что это просто продолжать войну", - пояснил свое мнение министр.

"Продолжать этот подход поэтапной поддержки Украины означало бы огромные человеческие жертвы украинского народа, потому что стратегия Путина может действительно быть в том, чтобы инвестировать со своей стороны, продолжая войну", - добавил он.

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Как известно, Украина больше всего стремится получить от западных союзников истребители F-16, поскольку их использует большое количество государств, и их техническое обслуживание будет проще. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее не исключил, что союзники решатся на такой шаг.

В то же время пока Киев получил от союзников только советские самолеты. 17 марта правительство Словакии приняло решение передать Украине 13 истребителей МиГ-29. А за день до того Польша анонсировала передачу Украине в ближайшие дни четырех МиГ-29.

Темы: Эстонияистребителипомощь Украинеоружие
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